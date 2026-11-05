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12 người nghi ngộ độc sau khi ăn ba tiệm bánh mì ở Quảng Ngãi

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Chưa đầy một tháng sau vụ ngộ độc bánh mì Bà Được khiến 175 người nhập viện, Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận 12 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại các điểm bán ở hai xã Đông Sơn và Tịnh Khê.

Lại có 12 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Một bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị khai báo đã ăn bánh mì trước đó - Ảnh: T.U.

Trưa 5-11, ông Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết ngành y tế đang phối hợp với các địa phương xác minh nguyên nhân khiến 12 người nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trong số này, 10 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, hai người điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

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Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Đông Sơn, địa phương đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. 

Từ 3h sáng 3-11 xuất hiện người đầu tiên đến trạm y tế điều trị trong tình trạng sốt, tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Sau đó, thêm 4 trường hợp nữa cũng đến với tình trạng tương tự.

Cả 5 người đều khai báo y tế ban đầu là đã ăn bánh mì tại 2 điểm bán ở xã Đông Sơn trước đó. Trạm Y tế sau đó đã chuyển những bệnh nhân này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo xã Tịnh Khê cũng ghi nhận có người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã này.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận ba điểm bán bánh mì nghi liên quan vụ việc tại hai địa phương. Dù kinh doanh ở những địa điểm khác nhau, các điểm bán này có điểm chung là sử dụng chung nguồn nước chan và bơ lấy từ một cơ sở tại xã Tịnh Khê.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân. Ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi sức khỏe các trường hợp nghi ngộ độc, rà soát nguồn cung ứng nguyên liệu và kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

"Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì mới nhất được ghi nhận, rất may số người bị ảnh hưởng không quá lớn. Hiện ngành y tế theo dõi sát sao diễn biến, cách xử lý của hai xã. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện tập trung điều trị cho các bệnh nhân", ông Đan nói.

10 tháng, Quảng Ngãi có 409 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc bánh mì tiếp theo được ghi nhận tại Quảng Ngãi trong năm 2026. Trước đó, tháng 10-2026, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành khiến 175 người bị ngộ độc.

Ngày 5-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt chủ cơ sở hơn 85,7 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Trước đó nữa, tháng 3-2026, tại xã Tịnh Khê ghi nhận 19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở thôn Tư Cung.

Tháng 12-2025, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Hồng Vân khiến 203 người bị ảnh hưởng.

Như vậy, từ tháng 12-2025 đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận ít nhất bốn vụ ngộ độc hoặc nghi ngộ độc liên quan bánh mì, với tổng cộng 409 người bị ảnh hưởng.

Riêng vụ mới nhất đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, chưa có kết luận nguyên nhân.

Lại có 12 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.Bánh mì Bà Được bị phạt 85,7 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chủ cơ sở bánh mì Bà Được hơn 85,7 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng sau vụ ngộ độc khiến 175 người nhập viện.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Bánh mì Ngộ độc Ngộ độc thực phẩm y tế

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