Sáu Trưởng đoàn chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước lưu vực sông Mekong - Lan Thương lần thứ hai diễn ra, với sự tham dự của sáu quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận đồng chủ trì hội nghị.

Thống nhất chia sẻ 24 trạm thủy văn trọng điểm

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương.

Theo đó, sáu quốc gia thống nhất chia sẻ thông tin thời gian thực tại 24 trạm thủy văn trọng điểm, trong đó Trung Quốc 2 trạm, Campuchia 7 trạm, Lào 6 trạm, Myanmar 1 trạm, Thái Lan 6 trạm và Việt Nam 2 trạm.

Đây là bước tiến quan trọng trong mở rộng cơ sở dữ liệu với sự tham gia của cả sáu quốc gia, hỗ trợ theo dõi, quản lý nguồn nước và phòng, chống thiên tai trên toàn lưu vực.

Đối với Việt Nam, dữ liệu thủy văn thượng nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong theo dõi, dự báo dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long.

Với khoảng 17 triệu người sinh sống, đây là vùng sản xuất trọng điểm về lúa gạo, thủy sản và trái cây, đang chịu tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước, sạt lở và suy giảm phù sa. Thông tin kịp thời, tin cậy sẽ hỗ trợ dự báo, cảnh báo, điều hành sản xuất và bảo vệ sinh kế người dân.

Các Trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung tại hội nghị - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước

Tại hội nghị, các quốc gia chia sẻ nhiều định hướng hợp tác. Trong đó Trung Quốc đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong dự báo thủy văn và triển khai các dự án dân sinh về nước sạch, phòng chống thiên tai, an toàn đập.

Campuchia đề cao việc duy trì dòng chảy tự nhiên theo mùa, bảo vệ hệ sinh thái Biển Hồ Tonle Sap, nguồn lợi thủy sản và sinh kế người dân.

Lào đề xuất củng cố hệ thống thông tin thủy văn, khí tượng, thúc đẩy quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu và lấy người dân làm trung tâm.

Trên cơ sở những thách thức chung, Việt Nam đề xuất ba hướng ưu tiên hợp tác.

Thứ nhất, tăng cường chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là số liệu vận hành hồ chứa, thông báo sớm trước khi xả lũ hoặc tích nước để các quốc gia hạ lưu chủ động ứng phó với lũ, hạn và bố trí sản xuất phù hợp.



Thứ hai, tăng cường kết nối giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu chung và ứng dụng công nghệ mới phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng hệ thống quản trị nước thông minh.

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương trong hỗ trợ các dự án cải thiện sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước lũ, hạn và xâm nhập mặn. Đồng thời phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện đại phục vụ dự báo, cảnh báo sớm.

Bế mạc hội nghị, các Trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

Đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động 2023-2027, triển khai bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn và chuẩn bị kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo.

