NSND Phùng Há là người thầy đáng kính không chỉ của riêng Kim Tử Long, mà còn của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Kim Tử Long

Ngoài Kim Tử Long, nhiều nghệ sĩ khác như Hồng Vân, Minh Nhí, Hữu Tiến, ca sĩ Mỹ Linh, Văn Mai Hương… cũng tâm sự về những người thầy của mình.

Kim Tử Long nhớ lời má Phùng Há dạy

Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nghệ sĩ Kim Tử Long viết: "Con xin tri ân thầy cô, các bậc tiền bối đã luôn truyền ngọn lửa nghề cho con/em.

Những lời dạy bảo truyền nghề của thầy cô sẽ mãi là nguồn động lực để con/em cố gắng mỗi ngày, tiếp bước ngọn lửa đam mê. Nhớ lại ngày bên mái trường Trần Hữu Trang thân yêu. Nhớ lắm!".

Trong bài viết của mình, Kim Tử Long trân trọng đăng hình ảnh những người thầy mà anh kính trọng như thầy Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Ngô Hồng, Xuân Hiểu, Minh Vương, Thanh Tòng, Ngọc Đáng, Bạch Long, Vũ Linh…

Trong đó Kim Tử Long thường xuyên kể về thầy Phùng Há, mà thời ấy anh và bạn bè thường gọi bà một cách yêu thương là "má Phùng Há".

Má Phùng Há không chỉ dạy nghề rất giỏi mà còn có nhiều lời khuyên bổ ích cho người trẻ biết phấn đấu, vươn lên trên con đường nghệ thuật.

Nhớ hồi Kim Tử Long tốt nghiệp lớp đào tạo Nhà hát Trần Hữu Trang, chính má Bảy Phùng Há đã chỉ cho anh cách trở thành một nghệ sĩ có thể thử thách ở nhiều dạng vai, khám phá khả năng, chứ không chỉ chăm chăm làm kép đẹp, kép mùi.

Rồi người thầy, người anh Thanh Tòng, Bạch Long, Ngọc Đáng… "bẻ tay bẻ chân" cho Kim Tử Long khi bước qua lĩnh vực cải lương tuồng cổ. Là người anh Vũ Linh với những bài học thực tế trên sàn diễn để từ anh kép nhì, kép ba mà sau này Kim Tử Long có thể vững vàng ở vai trò kép chánh.

Còn nhiều thầy cô nữa với những dấu ấn, bài học giá trị nâng bước chàng kép trẻ Kim Tử Long ngày ấy.

Kim Tử Long nhớ thầy Vũ Linh đã chỉ dạy cho anh nhiều bài học bổ ích - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Kim Tử Long

Nghệ sĩ Bình Tinh hạnh phúc vì được sư phụ Thoại Mỹ chỉ dạy - Ảnh: FBNV

Hành trình trưởng thành không thể thiếu thầy

Nghệ sĩ Trinh Trinh thì đăng clip chúc mừng thầy Bạch Long, cũng là cậu họ và là người sáng lập ra nhóm Đồng ấu Bạch Long, dạy cô theo nghề từ hồi bé xíu.

Bình Tinh gởi gắm tình cảm đến sư phụ Thoại Mỹ ở phương xa. NSND Hồng Vân thì đăng ảnh bố mẹ vốn là nhà giáo, nhà khoa học, trìu mến gọi họ là: "Thầy cô của cuộc đời con. 20-11 con kính chúc hai cụ luôn hạnh phúc và yêu thương nhau. Con yêu hai cụ vô cùng!".

Giống như Hồng Vân, nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ cũng gởi lời tri ân đến ba của mình vì đã dạy dỗ anh từ ngày còn nhỏ. Đồng thời anh cũng nhớ những người thầy ở lĩnh vực xiếc đã nâng cao chuyên môn, để anh có thể đạt được thành tích tốt ở những cuộc thi quốc tế trước đây.

Giang Quốc Cơ tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Mỹ Linh tâm sự khi cô vừa tập xong chương trình Ký ức Hà Nội thì có số điện thoại lạ gọi đến chúc mừng ngày 20-11.

Cô bảo dù không công tác chính ở trường lớp nào nhưng cô cũng có dạy học trò. "Ra là tụi nó vẫn nhớ. Thỉnh thoảng có đứa gọi, lúc nhờ này kia, lúc lại chúc mừng sinh nhật hay ngày 20-11" - Mỹ Linh hạnh phúc khi học trò vẫn nhớ tới mình.

Văn Mai Hương xem nhạc sĩ Huy Tuấn là thầy - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Văn Mai Hương thì đăng ảnh bên cô giáo dạy thanh nhạc Hà Thủy và nhạc sĩ Huy Tuấn. Cô bày tỏ: "Một ngày để gởi lời tri ân và yêu thương đến những người đã dành cả tâm huyết để dạy dỗ, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho chúng ta".

Cô trải lòng có những bài học theo ta suốt một chặng đường dài. Có những người thầy dù thời gian trôi qua vẫn luôn là một phần đặc biệt trong hành trình của mình.

Cô nhắn đến hai người thầy mình kính trọng: "Gởi ngàn nụ hôn tới bà Thủy và bố Tuấn luôn đồng hành và yêu thương con!".