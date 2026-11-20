Nghệ sĩ Hữu Châu nghĩ rằng học trò đã đem đến cho anh niềm vui, lối sống tích cực hơn - Ảnh: FBNV

Thầy Hữu Châu là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật hiện nay như Minh Dự, Ma Ran Đô, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Xuân Nghị, Ka Huy, Thành Khôn…

Gần 20 năm làm thầy của Hữu Châu

Hữu Châu cho biết gần 20 năm làm thầy, năm nào trong ngày đặc biệt này anh đều được các học trò yêu thương, nhớ đến. Với anh, đó là niềm vui vô cùng to lớn.

Anh hé lộ chính học trò đã đem đến cho anh niềm vui và nguồn năng lượng tích cực.

"Ngày xưa thầy ít cười. Nhìn mặt thầy người ta không thích. Thầy sống không mở lòng và mặc cảm nhiều thứ, thầy khó lắm.

Và rồi các con đến. Từng lứa, từng lứa… Không hiểu sao thầy rút ruột thầy cho" - Hữu Châu xúc động viết.

Anh đưa ra một trong những ví dụ mà từ ngày làm thầy anh đã sống tích cực hơn. Chẳng hạn ngày xưa anh có thể nhậu sáng đêm ở chợ Bến Thành, 4-5h sáng mới về. "Khi nhận đi dạy là thầy bỏ, sợ nếu có ông thầy hư thân mất nết tụi con sẽ mắc cỡ" - Hữu Châu hài hước nói.

Và anh bày tỏ không có học trò đời này của anh buồn lắm. "Ngày này các con tri ân thầy, nhưng lòng thầy thì thầy cám ơn các con nghen", ông thầy - nghệ sĩ Hữu Châu bộc bạch.

Tan lớp học là thầy Hữu Châu bao học trò ăn uống - Ảnh: FBNV

Làm thầy như định mệnh

Nghiệp làm thầy của nghệ sĩ Hữu Châu bắt đầu từ độ trước năm 2010. Trong một dịp tình cờ, anh được nghệ sĩ Mai Hoa mời đứng dạy lớp học cho những người không chuyên nhưng có đam mê kịch nói.

Tưởng vô tình tạt ngang nhưng định mệnh đã ấn định Hữu Châu phải làm thầy. Vậy mà cũng được gần 20 năm. Anh trở thành người thầy quen thuộc qua nhiều lớp học từ Sân khấu Hồng Vân, đến Minh Nhí, Hoàng Thái Thanh…

Ban đầu, đi dạy giúp anh khuây khỏa nỗi buồn khi người em Hữu Lộc đột ngột ra đi. Rồi sau đó những cô cậu học trò lơ ngơ với khát khao nghệ thuật càng khiến ông thầy thương hơn và tận tâm trong hành trình dìu dắt người trẻ.

Thầy trò nghệ sĩ Hữu Châu thường dắt nhau đi chơi - Ảnh: FBNV

Bẵng đi gần 20 năm, đi dạy đã trở thành lịch trình thường xuyên trong thời khóa biểu diễn kịch, đóng phim của nghệ sĩ Hữu Châu.

Mà anh dạy là hết lòng. Rất nghiêm khắc trong giờ học nhưng tan học là dẫn học trò đi ăn, đi chơi. Bởi vậy anh từng nói vui với Tuổi Trẻ rằng đi dạy bao nhiêu năm lương không đủ sắm nổi một chỉ vàng mà chỉ toàn bù lỗ!

Chưa hết, thầy Hữu Châu còn là người tin cậy để học trò giãi bày tâm sự. Có những chuyện các em không nói với cha mẹ nhưng lại có thể bộc bạch với thầy. Có kinh nghiệm như thế nào thầy giúp học trò "gỡ rối" hết.

Thậm chí, phụ huynh nói con không nghe, vậy là a lô nhờ "thầy nói một tiếng để nó nghe giùm tui!". Facebook thầy Hữu Châu cũng rần rần hơn ngày xưa vì có sự chọc ghẹo thầy của "đội ngũ" học trò ngày càng đông đảo.

Ai cũng khen Hữu Châu trẻ trung, xì teen hơn vì bọn nhỏ chỉ thêm cho thầy một số trend vui vui trên mạng xã hội, rồi còn bày cho thầy làm những clip tiếu lâm. Với Hữu Châu, sau nghiệp hát thì nghiệp làm thầy có lẽ là hạnh phúc lớn của đời anh!