Puka trở lại với vai cô gái mù trong phiên bản Sông dài

Puka (vai Thương) và Quang Tuấn (vai Minh) trong vở Hẹn anh ở bến sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Đó là Thương, cô gái mù trong vở kịch mới Hẹn anh ở bến sông của Sân khấu Thế Giới Trẻ. Vở được cảm tác từ kịch bản cải lương nổi tiếng Sông dài của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng.

Gia đình, bạn bè ủng hộ Puka trở lại sàn kịch

Vở mới gần nhất mà Puka góp mặt ở Sân khấu Thế Giới Trẻ cách đây cũng đã 3 năm. Cô là Thị Mầu trong Ngày hội Cái bang do nghệ sĩ Hữu Châu đạo diễn. Một vai náo kịch như nhiều vai diễn quậy tưng, "lầy lội" của cô ở Thế Giới Trẻ.

Thế nhưng, sau gần 3 năm tạm dừng để chăm sóc gia đình, sinh em bé, Puka chọn cách trở lại đằm thắm hơn với vai diễn cô gái mù trong một bi kịch xưa.

Để ủng hộ Puka trở lại đam mê sàn diễn năm nào, hơn 20 người trong gia đình, bạn bè đã đến chúc mừng Puka trong ngày công diễn đầu tiên vở Hẹn anh ở bến sông.

Với khán giả kịch Thế Giới Trẻ, Puka là người quen. Thời gian trước, cô rất chăm chỉ xuất hiện trong những suất diễn cuối tuần ở sân khấu. Cô từng tâm sự với Tuổi Trẻ rằng sân khấu có sức quyến rũ mà khó nơi nào có được.

Ở đó Puka được khóc cười cùng nhân vật suốt gần ba tiếng, được tương tác trực tiếp với khán giả, được đứng thật gần để nhìn những giọt nước mắt của họ rơi và cả những tràng cười sảng khoái với những tình huống hài hước trong vở.

Puka xuất thân là người của sân khấu, cô cũng đã có mười mấy năm được rèn luyện ở môi trường này nên trong diễn xuất của cô đã dần có chiều sâu, có thể khiến người ta cười đó, rồi lại rưng rưng với nhân vật của mình, mà Thương trong Hẹn anh ở bến sông là một ví dụ.

Ca sĩ Gin Tuấn Kiệt (trái), chồng Puka, đến chúc mừng sinh nhật và chúc mừng vợ trở lại sàn diễn sau buổi đầu tiên của vở Hẹn anh ở bến sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Phiên bản mới của Sông dài

Kịch bản Sông dài của Hà Triều - Hoa Phượng có sức sống mấy chục năm trời, đã qua nhiều đoàn, nhiều thế hệ dàn dựng. Không chỉ dừng ở cải lương, vở còn được chuyển thể sang kịch nói và cả làm phim.

Gần đây, Sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng đã dựng lại Sông dài phiên bản mới, vì vậy việc Thế Giới Trẻ tiếp tục làm bản kịch cũng là áp lực không nhỏ với đơn vị tính ra cũng là "em út" so với đàn anh, đàn chị Thành Hội, Ái Như ở Hoàng Thái Thanh.

Bà An Thi, quản lý Sân khấu Thế Giới Trẻ, cho Tuổi Trẻ biết Hẹn anh ở bến sông là vở kịch tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Chí Bảo cách đây khoảng một năm. Thấy vở mang hơi thở mới và có thể đáp ứng nhu cầu đối tượng khán giả ở Thế Giới Trẻ nên bà tạo điều kiện đưa vở về chỉnh sửa, trở thành vở diễn thường xuyên ở đơn vị này.

Nếu so hai bản diễn thì Sông dài của Hoàng Thái Thanh trung thành với tinh thần, câu chuyện của bản gốc hơn. Vở cũng sẽ nặng bi kịch, phù hợp "gu" của khán giả nơi đây.

Hữu Đằng (phải) vai ông Hai Hậu và Thùy Dương vai bà Hai Sa là hai vai diễn tốt trong vở - Ảnh: LINH ĐOAN

Còn Hẹn anh ở bến sông phá cách nhiều. Điều đầu tiên dễ nhận thấy là tên nhân vật chính thay đổi gần hết, chỉ còn tên của bà Hai Sa. Còn lại sẽ là Thương, Minh (Niễng trong bản gốc), Hai Hậu (Hai Tất bản gốc)…

Hữu Đằng không xa lạ với khán giả Thế Giới Trẻ nhưng trong vở này anh được thử thách với vai ông Hai Hậu, cha nuôi của Thương, một vai diễn vừa bi vừa hài không dễ diễn.

Quang Tuấn thì quá quen thuộc với kiểu chàng trai nghèo qua các vở như Đời Như Ý, Ngược gió…, nay thêm vai Minh, chàng trai bị cháy sém khiến gương mặt xấu xí, cũng không làm khó được anh.

Nhân vật lại đổi tên không phải là Niễng nên càng không làm anh cực vì phải diễn hình thể tật nguyền như Niễng ngày xưa của Quý Bình hay Quốc Thái hiện nay của Hoàng Thái Thanh.

Hẹn anh ở bến sông có phần đầu còn dàn trải vì phải tạo thêm đất cho diễn viên, tăng cường mảng hài. Phần sau có vẻ tập trung vào câu chuyện hơn. Đoạn kết cần làm rõ vì không ít khán giả vẫn chưa nắm được ý đồ vở diễn.

Hẹn anh ở bến sông còn có sự tham gia của các diễn viên Thùy Dương, Sở Lam, Lâm Nguyễn, Phúc Zelo, Lim Phước Sang, Thanh Huy, Ngọc Hương, Duy Nam…