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Thành công của 'Michael' giúp doanh thu Lionsgate tăng 41%

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Bên cạnh sức hút từ phim tiểu sử về Michael Jackson, Lionsgate còn ghi nhận nguồn thu tích cực từ các series truyền hình và đặt kỳ vọng vào loạt thương hiệu điện ảnh lớn trong thời gian tới.

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Michael góp phần thúc đẩy doanh thu điện ảnh của Lionsgate - Ảnh: Lionsgate

Bộ phim về cuộc đời "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson không chỉ tạo dấu ấn tại phòng vé mà còn góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của Lionsgate. Trong báo cáo công bố ngày 5-11, hãng cho biết doanh thu quý 2 năm tài chính 2026 đạt 668,8 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động đạt 29,1 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái hãng lỗ 46 triệu USD. Dù vậy, Lionsgate vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 15,5 triệu USD từ các hoạt động tiếp tục, tương đương 0,05 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

Michael và loạt phim mới tạo động lực tăng trưởng

Theo Variety, Michael là một trong những động lực quan trọng giúp doanh thu mảng điện ảnh tăng 30%, đạt 359,3 triệu USD. Bộ phim tiểu sử về ông hoàng nhạc pop đã vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, góp phần đưa lợi nhuận mảng điện ảnh lên 88,7 triệu USD.

Bên cạnh thành công của phim mới, thư viện tác phẩm có sẵn tiếp tục mang lại nguồn thu đáng kể. Trong 12 tháng gần nhất, doanh thu từ thư viện phim của Lionsgate đạt 1,04 tỉ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử hãng.

Lionsgate cũng đang đặt cược vào các thương hiệu quen thuộc trong kế hoạch phát hành những năm tới. Theo tổng giám đốc điều hành Jon Feltheimer, 10 trong số 15 phim chiếu rạp quy mô rộng tiếp theo của hãng thuộc các thương hiệu đã có sẵn lượng khán giả.

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Phim tiểu sử Michael vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của Lionsgate - Ảnh: Lionsgate

Danh sách dự án đáng chú ý gồm The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, hai phần Resurrection of the Christ, The Housemaid's Secret, Michael 2 và phim chuyển thể Naruto. Trong đó, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping được kỳ vọng trở thành một trong những phần phim thành công nhất của thương hiệu khi ra mắt vào mùa lễ Tạ ơn.

Không chỉ điện ảnh, hoạt động sản xuất truyền hình cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Lionsgate. Doanh thu mảng này đạt 309,5 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 73%, lên 21,6 triệu USD.

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Hãng phim Lionsgate vừa hợp tác với Sony Pictures sản xuất phiên bản Naruto live-action - Ảnh: Studio Pierrot

Động lực đến từ việc hãng bàn giao nhiều tập phim có kịch bản hơn, trong đó có Power: Origins, mùa 2 của The Studio trên Apple TV và The Hunting Wives trên Netflix. Lionsgate dự kiến số lượng tập phim có kịch bản bàn giao trong năm tài chính 2027 sẽ tăng gấp đôi so với năm trước.

Một số thương hiệu truyền hình khác cũng được hãng lên kế hoạch mở rộng. The Rookie chuẩn bị bước sang mùa thứ 9, trong khi phần ngoại truyện The Rookie: North dự kiến ra mắt trên ABC vào tháng 1-2027. 

Series Ghosts cũng đang được xem xét phát triển thêm các phần ngoại truyện khi bước vào mùa thứ 6. Đáng chú ý, Netflix đã gia hạn The Hunting Wives mùa 3 trước khi mùa 2 lên sóng. Lionsgate dự kiến khởi quay mùa mới tại trường quay của hãng ở Atlanta vào tháng tới.

- Ảnh 4.Sony bắt tay Lionsgate sản xuất phim Naruto live-action

Hãng phim Lionsgate hợp tác với Sony Pictures sản xuất phiên bản Naruto live-action, chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của tác giả Masashi Kishimoto.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Lionsgate naruto live-action The Rookie Michael Michael Jackson

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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