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Sony bắt tay Lionsgate sản xuất phim Naruto live-action

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Hãng phim Lionsgate hợp tác với Sony Pictures sản xuất phiên bản Naruto live-action, chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của tác giả Masashi Kishimoto.

Sony Pictures bắt tay Lionsgate đưa thương hiệu manga Naruto lên màn ảnh rộng qua phiên bản người đóng - Ảnh: Shueisha

Theo TheWrap, Sony Pictures sẽ tham gia đồng tài trợ kinh phí và đảm nhận phát hành quốc tế bộ phim live-action Naruto. Trong khi đó, Lionsgate tiếp tục phụ trách phát triển, sản xuất và phát hành tác phẩm tại thị trường Bắc Mỹ.

Thỏa thuận được đưa ra sau cuộc cạnh tranh giữa nhiều hãng phim lớn nhằm giành quyền tham gia dự án. Việc Sony góp mặt được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình đưa thương hiệu manga và anime nổi tiếng này lên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Destin Daniel Cretton đảm nhận ba vai trò

Phim do Destin Daniel Cretton đảm nhận cả ba vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. Đây là dự án điện ảnh tiếp theo của ông sau Spider-Man: Brand New Day.

Chia sẻ về dự án, Destin Daniel Cretton cho biết ông là người hâm mộ Naruto từ lâu. Đạo diễn đánh giá bên cạnh những màn hành động đặc sắc, tác phẩm còn có câu chuyện giàu cảm xúc, hài hước và tính nhân văn.

Ông cho biết ê kíp mong muốn giữ lại những yếu tố khiến người hâm mộ yêu thích nguyên tác, đồng thời giới thiệu thế giới Naruto đến với thế hệ khán giả mới.

Theo kế hoạch, phim dự kiến bắt đầu ghi hình vào mùa xuân năm 2027. Hiện nhà sản xuất chưa công bố ngày phát hành chính thức - Ảnh: Studio Pierrot

Adam Fogelson, Chủ tịch Lionsgate Motion Picture Group, nhận định Sony Pictures là đối tác phù hợp nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực manga, anime và năng lực phát hành toàn cầu. Ông kỳ vọng bộ phim có thể trở thành một sự kiện điện ảnh quốc tế, tiếp cận cả người hâm mộ lâu năm lẫn khán giả mới.

Trong khi đó, Tom Rothman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sony Pictures Motion Picture Group, cho biết hãng có niềm tin lớn vào sức ảnh hưởng toàn cầu của manga và anime, đồng thời là người hâm mộ Naruto.

Về dàn diễn viên, Charles Melton là cái tên được truyền thông quốc tế đưa tin sẽ đảm nhận vai Hatake Kakashi - ninja tinh anh, đồng thời là người thầy của Naruto và các đồng đội.

Charles Melton được truyền thông đưa tin sẽ hóa thân thành ninja Kakashi trong phiên bản live-action - Ảnh: Top Film

Theo The Hollywood Reporter Japan, hiện Charles Melton là diễn viên duy nhất được truyền thông đề cập trong danh sách casting của dự án. Thông tin về người đảm nhận vai Naruto Uzumaki vẫn chưa được công bố, quá trình tuyển chọn diễn viên tiếp tục được tiến hành.

Nguyên tác Naruto do Masashi Kishimoto sáng tác, đăng dài kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ năm 1999 đến 2014. 

Bộ truyện kể về hành trình trưởng thành của Naruto Uzumaki, cậu bé mang trong mình sức mạnh của Cửu Vĩ và nuôi ước mơ trở thành Hokage - người đứng đầu làng Lá.

Sau hơn 15 năm xuất bản, Naruto đã phát hành hơn 250 triệu bản trên toàn thế giới, có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phiên bản anime cũng tiếp cận khán giả tại hơn 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa tác phẩm trở thành một trong những thương hiệu manga và anime có sức ảnh hưởng quốc tế.

Sony bắt tay Lionsgate sản xuất phim Naruto live-action - Ảnh 4.5 thuật thức nguy hiểm trong Naruto xứng đáng bị xếp vào cấm thuật

Thế giới Naruto sở hữu nhiều nhẫn thuật mạnh mẽ, trong đó có những kỹ thuật nguy hiểm đến mức được cho là xứng đáng bị xếp vào danh sách cấm thuật.

 

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Lionsgate Destin Daniel Cretton naruto live-action Sony naruto

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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