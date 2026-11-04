5 thuật thức nguy hiểm trong Naruto xứng đáng bị xếp vào cấm thuật

Những thuật thức có sức mạnh đáng sợ trong thế giới nhẫn giả Naruto - Ảnh: Studio Pierrot

Dù không được phân loại chính thức là cấm thuật trong nguyên tác của Masashi Kishimoto trong Naruto, 5 thuật thức dưới đây vẫn gây chú ý bởi sức hủy diệt và mức độ đe dọa mà chúng có thể tạo ra.

Phi Lôi Thần Thuật

Do Hokage Đệ Nhị Tobirama sáng tạo và được Minato Namikaze sử dụng thành thạo, Phi Lôi Thần Thuật cho phép người dùng dịch chuyển tức thời đến những địa điểm hoặc vật thể đã được đánh dấu bằng ấn chú đặc biệt.

Hokage Đệ Nhị Tobirama Senju, người sáng tạo Phi Lôi Thần Thuật - Ảnh: Studio Pierrot

Khả năng dịch chuyển nhanh giúp thuật thức trở thành lợi thế lớn trong chiến đấu. Tuy nhiên, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, nó có thể được dùng để đột nhập những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, ám sát mục tiêu rồi biến mất trước khi đối phương kịp phản ứng. Dù vậy, kỹ thuật này vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị và đánh dấu địa điểm từ trước.

C4 Karura

C4 Karura là một trong những kỹ thuật nguy hiểm nhất của Deidara. Thuật thức tạo ra bản sao khổng lồ bằng đất sét nổ mang hình dáng người sử dụng, sau đó giải phóng hàng triệu quả bom siêu nhỏ.

Deidara thi triển C4 Karura trong trận chiến - Ảnh: Studio Pierrot

Khi bị hít vào cơ thể, những quả bom này đi vào mạch máu và phá hủy tế bào từ bên trong. Sasuke từng suýt trở thành nạn nhân của C4 Karura trong trận chiến với Deidara, nhưng thoát chết nhờ sử dụng Lôi độn để vô hiệu hóa chúng. Khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc khiến kỹ thuật này đặc biệt nguy hiểm.

Trần Độn

Trần Độn còn được gọi là Thuật phân tách nguyên tử, là kỹ thuật do Tsuchikage Đệ Nhị Mu và Tsuchikage Đệ Tam Onoki sử dụng.

Trần Độn với khả năng phân rã vật chất - Ảnh: Studio Pierrot

Thuật thức tạo ra một khối không gian bao quanh mục tiêu, sau đó phân rã vật chất bên trong thành những hạt nhỏ. Một khi bị cuốn vào phạm vi tấn công, nhẫn giả thông thường gần như không có khả năng chống đỡ. Sức mạnh của Trần Độn được thể hiện rõ trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, đặc biệt khi Onoki sử dụng nó đối đầu Madara Uchiha.

Kotoamatsukami

Kotoamatsukami là thuật thức Mangekyo Sharingan của Shisui. Không gây sát thương trực tiếp, kỹ thuật này có khả năng âm thầm thay đổi suy nghĩ của một người, khiến nạn nhân không nhận ra mình đang bị điều khiển.

Kotoamatsukami, thuật thức có thể thao túng tâm trí đối thủ - Ảnh: Studio Pierrot

Nếu được sử dụng trong chiến tranh, Kotoamatsukami có thể thao túng một Kage, làm thay đổi cục diện trận chiến hoặc tác động đến quyết định của cả một quốc gia mà không để lại dấu vết rõ ràng. Khả năng kiểm soát tâm trí người khác mà họ không hay biết khiến thuật thức này trở thành mối đe dọa đặc biệt lớn.

Vô Hạn Nguyệt Độc

Vô Hạn Nguyệt Độc là thuật thức được Uchiha Madara kích hoạt trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ 4.

Bằng cách phản chiếu Rinne Sharingan lên mặt trăng, Madara tạo ra một ảo thuật quy mô toàn cầu, khiến gần như toàn bộ nhân loại rơi vào thế giới giấc mơ của riêng mình. Đội 7 là nhóm hiếm hoi sống sót nhờ Sasuke sử dụng Susanoo bảo vệ.

Madara kích hoạt Vô Hạn Nguyệt Độc trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư - Ảnh: Studio Pierrot

Khác với những thuật thức chỉ nhắm vào một hoặc một nhóm đối thủ, Vô Hạn Nguyệt Độc tước đi ý chí tự do của gần như toàn bộ sinh vật trên thế giới, biến họ thành tù nhân trong ảo giác. Sức ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu khiến kỹ thuật này được xem là một trong những thuật thức đáng sợ nhất trong Naruto.