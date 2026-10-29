6 năng lực đáng sợ của các ninja làng Lá trong Naruto

Những năng lực đặc biệt trong Naruto mang đến lợi thế lớn cho các ninja, từ nhãn thuật đến khả năng kiểm soát chiến trường - Ảnh: Studio Pierrot

Các năng lực di truyền là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Naruto, với khả năng từ đọc chuyển động, kiểm soát chakra đến thay đổi cục diện trận chiến.

Trong đó, nhiều nhãn thuật và bí thuật nổi bật nhờ sức mạnh vượt trội, dù không phải tất cả đều được xếp chính thức vào nhóm huyết kế giới hạn.

Swift R elease

S wift Release là năng lực xuất hiện trong phim Naruto Shippuden the Movie: The Will of Fire, gắn với nhân vật Hiruko. Năng lực này giúp người sử dụng di chuyển với tốc độ cực cao, khiến đối thủ khó phản ứng trước các đòn tấn công.

Swift Release di chuyển với tốc độ cao, khiến đối thủ khó bắt kịp chuyển động - Ảnh: Studio Pierrot

Trong phim, Hiruko sử dụng tốc độ để né Lôi thiết của Kakashi và áp đảo nhiều đối thủ. Tuy nhiên, Swift Release chủ yếu tập trung vào khả năng di chuyển, thiếu sự đa dạng trong tấn công và những năng lực đặc biệt như thao túng không gian.

Ảo thuật tộc Kurama

Tộc Kurama sở hữu năng lực ảo thuật đặc biệt, được thể hiện qua Yakumo Kurama trong phần anime không có trong manga. Khả năng của Yakumo có thể khiến ranh giới giữa ảo ảnh và hiện thực trở nên mờ nhạt, thậm chí gây tổn thương thể chất cho mục tiêu.

Yakumo Kurama sở hữu năng lực ảo thuật đặc biệt, có thể khiến những tổn thương trong ảo ảnh ảnh hưởng đến cơ thể thực - Ảnh: Studio Pierrot

Nếu đối thủ không thể thoát khỏi ảo thuật, những gì xảy ra trong thế giới ảo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể ngoài đời thực. Tuy nhiên, năng lực này cũng có hạn chế về khả năng kiểm soát và mức độ ổn định.

Đáng chú ý, đây là bí thuật đặc thù của tộc Kurama, không phải huyết kế giới hạn theo cách phân loại thông thường.

Bạch nhãn

Bạch nhãn là nhãn thuật đặc trưng của tộc Hyuga, thuộc Tam đại đồng thuật trong Naruto. Năng lực này cho phép người sử dụng quan sát gần như 360 độ, nhìn xuyên vật thể và nhận biết hệ thống lưu chuyển chakra trong cơ thể đối phương.

Bạch nhãn giúp ninja tộc Hyuga quan sát hệ thống chakra và xác định chính xác các huyệt trên cơ thể đối thủ - Ảnh: Studio Pierrot



Khi kết hợp với Nhu quyền, những ninja như Neji và Hinata Hyuga có thể nhắm chính xác vào các huyệt chakra, làm gián đoạn khả năng vận chakra của đối thủ. Bạch nhãn đặc biệt hữu ích trong việc quan sát và kiểm soát trận đấu, dù không sở hữu sức công phá trên diện rộng như một số năng lực khác.

Mộc độn

Mộc độn là năng lực đặc trưng của Hashirama Senju, được hình thành từ sự kết hợp chakra Thủy độn và Thổ độn. Khả năng tạo ra những khu rừng rộng lớn, hấp thụ chakra và khống chế Vĩ thú khiến Mộc độn trở thành một trong những năng lực đặc biệt của làng Lá.

Hashirama Senju nổi tiếng với Mộc độn, năng lực có thể áp chế cả những Vĩ thú - Ảnh: Studio Pierrot

Trong trận chiến tại Thung lũng Tận cùng, Hashirama từng sử dụng Mộc độn để đối đầu Uchiha Madara cùng Cửu Vĩ. So với những phiên bản được tạo ra từ tế bào của Hashirama, Mộc độn do chính ông sử dụng có sức mạnh vượt trội.

Mangekyo Sharingan vĩnh cửu

Mangekyo Sharingan vĩnh cửu là dạng nâng cấp của Mangekyo Sharingan, hình thành khi người sở hữu cấy ghép nhãn thuật của người thân có quan hệ huyết thống phù hợp. Năng lực này giúp hạn chế nguy cơ mất thị lực do sử dụng Mangekyo Sharingan thông thường.

Mangekyo Sharingan vĩnh cửu cho phép người sử dụng khai thác những nhãn thuật mạnh mẽ mà không chịu nguy cơ mất thị lực như dạng thông thường - Ảnh: Studio Pierrot



Madara và Sasuke là những nhân vật tiêu biểu sở hữu sức mạnh này. Họ có thể sử dụng các kỹ thuật tấn công mạnh mẽ, trong đó có Susanoo hoàn chỉnh, tạo ra sức công phá lớn trên chiến trường.

Rinnegan

Rinnegan được xem là một trong những nhãn thuật mạnh nhất trong Naruto. Năng lực này cho phép người sử dụng vận dụng Lục đạo thuật, bao gồm điều khiển trọng lực, hấp thụ nhẫn thuật, tác động đến linh hồn và hồi sinh người chết thông qua Ngoại đạo.

Sasuke sở hữu Rinnegan với khả năng hoán đổi vị trí tức thời, tạo lợi thế trong chiến đấu - Ảnh: Studio Pierrot

Sasuke còn sở hữu Amenotejikara, cho phép hoán đổi vị trí tức thời với mục tiêu trong phạm vi nhất định. Sự đa dạng về năng lực giúp Rinnegan trở thành một trong những nhãn thuật đáng gờm nhất trong thế giới ninja.

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