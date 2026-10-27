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Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Manga Boruto: Two Blue Vortex vừa hé lộ kế hoạch đưa Konohamaru thay Shikamaru làm Hokage, đồng thời tiết lộ âm mưu kiểm soát làng Lá từ phía sau.

Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới - Ảnh 1.

Konohamaru là nhân vật được Kobu nhắm đến trong kế hoạch thay đổi người đứng đầu làng Lá - Ảnh: Studio Pierrot

Trong chương 38 của Boruto: Two Blue Vortex vừa phát hành, Kashin Koji tiết lộ Kobu đang tìm cách loại Shikamaru khỏi vị trí Hokage và đưa Konohamaru lên thay thế. Động thái này diễn ra sau khi Shikamaru bị phát hiện có liên hệ với Boruto Uzumaki, người đang bị làng Lá xem là kẻ phản bội.

Dù vậy, Konohamaru chưa chính thức nhậm chức trong chương truyện này. Đây mới là kế hoạch được Kobu thúc đẩy, trong khi Shikamaru vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị bãi nhiệm.

Vì sao Shikamaru đứng trước nguy cơ mất chức?

Sau khi Naruto Uzumaki và Hinata bị Kawaki phong ấn vào tháng 1-2023, Shikamaru đảm nhiệm vai trò Hokage tạm quyền của làng Lá. Ông duy trì vị trí này vì biết Naruto vẫn còn sống và hy vọng người tiền nhiệm có thể trở về.

Tuy nhiên, việc Shikamaru bí mật hỗ trợ Boruto khiến ông bị nghi ngờ phản bội làng Lá. Trong chương 38, Kobu đưa ra bằng chứng liên quan đến việc Shikamaru giúp Boruto thoát khỏi sự giam giữ, qua đó thúc đẩy kế hoạch thay đổi người đứng đầu làng.

Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới - Ảnh 2.

Shikamaru đảm nhiệm vai trò Hokage tạm quyền sau khi Naruto biến mất - Ảnh: Viz

Kobu cho rằng người giữ chức Hokage phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và đã gửi báo cáo lên lãnh chúa Hỏa quốc để đề nghị bãi nhiệm Shikamaru. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của kế hoạch này.

Konohamaru có thể chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa

Theo lời Kashin Koji trong chương 38, Kobu không có ý định trao toàn bộ quyền lực cho Konohamaru. Thay vào đó, ông muốn sử dụng danh nghĩa Hokage của Konohamaru để giành sự ủng hộ từ người dân, trong khi bản thân kiểm soát làng Lá từ phía sau.

Kế hoạch này gắn với tham vọng thay đổi hệ thống làng ninja. Một số nhân vật cho rằng các quốc gia không còn cần duy trì mô hình làng ninja như trước, và việc làm suy yếu làng Lá có thể là bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu đó.

Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới - Ảnh 3.

Boruto trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng tại làng Lá sau khi bị xem là kẻ phản bội - Ảnh: Viz

Konohamaru là cháu của Hokage Đệ Tam Hiruzen Sarutobi, đồng thời từng xem Naruto là hình mẫu để noi theo. Việc anh được nhắm đến cho vị trí Hokage vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với hành trình của nhân vật. Tuy nhiên, nếu kế hoạch của Kobu thành công, Konohamaru có nguy cơ trở thành người đứng đầu chỉ mang tính biểu tượng.

Tương lai của Naruto vẫn còn bỏ ngỏ trong Boruto

Naruto hiện vẫn bị Kawaki phong ấn cùng Hinata trong một không gian khác. Dù Kawaki khiến mọi người tin rằng Hokage Đệ Thất đã chết, thực tế Naruto vẫn còn sống.

Nếu Konohamaru được bổ nhiệm chính thức, Naruto sẽ phải đối mặt với một làng Lá đã thay đổi sau nhiều năm vắng mặt. Tuy nhiên, chương 38 chưa xác nhận Konohamaru đã nhậm chức, cũng chưa khép lại khả năng Naruto trở về.

Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới - Ảnh 4.

Naruto Uzumaki vẫn bị phong ấn, trong khi vị trí Hokage của anh đứng trước nguy cơ được trao cho người khác - Ảnh: Studio Pierrot

Việc thay đổi Hokage có thể mở ra hướng phát triển mới cho cả Konohamaru lẫn Naruto. Trong khi Konohamaru phải đối diện với nguy cơ bị lợi dụng trong một cuộc đấu quyền lực, Naruto có thể có thêm cơ hội trực tiếp tham gia chiến đấu nếu trở về mà không còn đảm nhiệm công việc điều hành làng.

Diễn biến tiếp theo của Boruto: Two Blue Vortex sẽ quyết định liệu kế hoạch của Kobu có thành công và Konohamaru có thực sự trở thành Hokage Đệ Bát hay không.

Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới - Ảnh 5.Boruto chưa thể vượt qua cái bóng của Naruto?

Từng được kỳ vọng nối tiếp thành công của Naruto, Boruto ngày càng gây thất vọng về cốt truyện, trong khi anime vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau khi ngừng phát sóng từ năm 2023.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Boruto Boruto: Two Blue Vortex Konohamaru Shikamaru naruto

    Dòng sự kiện: Thế giới manga

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