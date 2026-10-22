Boruto chưa thể vượt qua cái bóng của Naruto?

Boruto được kỳ vọng tiếp nối thành công của Naruto, nhưng hành trình của phần hậu truyện đang gây nhiều tranh luận - Ảnh: Viz

Boruto: Naruto Next Generations được xây dựng như phần hậu truyện của loạt manga đình đám Naruto do Masashi Kishimoto sáng tác.

Tuy nhiên, sức hút của thương hiệu này đang là chủ đề gây tranh luận khi câu chuyện dần tập trung vào một nhóm nhân vật hạn chế và những trận chiến với các đối thủ cấp độ Otsutsuki.

Boruto dần đánh mất sức hút

Những màn xuất hiện của các nhân vật mạnh từng tạo được sự hào hứng cho khán giả. Tuy nhiên, việc câu chuyện liên tục lặp lại những mô típ tương tự khiến yếu tố bất ngờ giảm dần.

Thay vì khai thác hành trình trưởng thành của Boruto và những người bạn, nội dung ngày càng tập trung vào một số nhân vật chủ chốt cùng các mối đe dọa có sức mạnh vượt trội. Điều này khiến thế giới truyện trở nên kém đa dạng trong mắt một bộ phận độc giả.

Boruto: Two Blue Vortex tiếp tục câu chuyện về thế hệ ninja tiếp theo của làng Lá - Ảnh: Viz

Anime Boruto: Naruto Next Generations cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Điểm đánh giá của phim trên IMDb là 6,3/10 và MyAnimeList là 5,97/10.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là số lượng tập ngoại truyện và nội dung chỉ xuất hiện trong anime. Khi loạt phim phát sóng liên tục hằng tuần, các tập không tác động đáng kể đến mạch truyện chính có thể làm gián đoạn nhịp kể chuyện.

Những tập khai thác nhân vật phụ hoặc mang tính giải trí không hẳn là vấn đề. Tuy nhiên, việc kéo dài nội dung không liên quan trực tiếp đến diễn biến chính có thể khiến khán giả khó duy trì sự quan tâm.

Tương lai của Boruto và những nhân vật Naruto

Trong bối cảnh Boruto nhận nhiều đánh giá trái chiều, các dự án Naruto mới được xác nhận gần đây cũng thu hút sự chú ý. Dù vậy, trọng tâm hiện tại vẫn là Boruto: Two Blue Vortex, phần manga tiếp nối câu chuyện về Boruto.

Diễn biến truyện đã tiến khá xa, đặt ra yêu cầu về một cái kết hợp lý, tránh đẩy nhanh các tình tiết khiến câu chuyện mất đi sức thuyết phục. Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ không hài lòng là cách hai nhân vật Naruto và Sasuke bị giảm sức mạnh, đồng thời dần rời khỏi trung tâm câu chuyện.

Naruto và Sasuke không còn giữ vai trò trung tâm như trước trong mạch truyện Boruto - Ảnh: GameRant

Naruto mất Cửu Vĩ sau khi sử dụng Baryon Mode trong trận chiến với Isshiki Otsutsuki. Sau đó, anh bị đưa vào một chiều không gian nơi thời gian không trôi qua.

Trong khi đó, Sasuke mất Rinnegan sau khi Boruto, dưới sự chiếm hữu của Momoshiki, tấn công anh. Về sau, Sasuke bị hợp nhất với một Thần Thụ, khiến nhân vật này không còn khả năng tham gia các diễn biến trong thời gian trước mắt.

Với những khán giả đã theo dõi Naruto trong nhiều năm, việc hai nhân vật từng giữ vai trò trung tâm bị thu hẹp ảnh hưởng là một trong những điểm gây tranh luận của phần hậu truyện.

Anime Boruto chưa có lịch trở lại

Manga Boruto vẫn đang tiếp tục, nhưng anime đã tạm ngừng phát sóng từ năm 2023. Hiện chưa có lịch trở lại được xác nhận.

Nếu được sản xuất tiếp, anime cần cải thiện chất lượng hoạt họa, nhịp kể chuyện và hạn chế các tập ngoại truyện không cần thiết. Một phương án được đề xuất là chuyển sang hình thức phát hành theo mùa, thay vì duy trì lịch chiếu hằng tuần.

Tương lai của anime Boruto vẫn chưa được xác định khi manga tiếp tục phát triển - Ảnh: Crunchyroll

Cách làm này có thể giúp đội ngũ sản xuất tập trung nguồn lực cho từng tập phim, đồng thời bám sát mạch truyện hơn. Dù Boruto chưa kết thúc, những tranh luận về chất lượng cốt truyện và hướng phát triển cho thấy thương hiệu đang đứng trước bài toán duy trì sức hút.

Với manga tiếp tục tiến triển và tương lai anime chưa được xác định, cách câu chuyện được phát triển trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự đón nhận của người hâm mộ.