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‘Hùng Kiến’ giã từ kiến

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Say mê sáng tạo với kiến trong nhiều năm và đã mở triển lãm cá nhân đầu tiên gồm những tác phẩm điêu khắc về loài kiến, được người trong giới gọi tên ‘Hùng Kiến’, nhưng lần này Hùng Kiến giới thiệu loạt tượng lấy cảm hứng từ một người phụ nữ.

‘Hùng Kiến’ giã từ kiến - Ảnh 1.

Hùng Kiến (trái) bên tác phẩm 'Mộng thiên thần' - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Trong triển lãm nhóm chủ đề Thất tinh đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, công chúng được gặp lại nhà điêu khắc Hùng Kiến (Nguyễn Mạnh Hùng) nhưng không phải là những tác phẩm về kiến gắn liền với tên tuổi, thương hiệu của anh.

Thất tinh quy tụ bảy họa sĩ, nhà điêu khắc gồm Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Duy Tùng, Trần Thước, Đoàn Cao Quốc và Hùng Kiến, với 68 tác phẩm đa dạng đề tài và chất liệu.

Hùng Kiến rẽ lối với Mộng thiên thần

Bộ tượng năm tác phẩm bằng đồng, nhôm có tên Mộng thiên thần của Hùng Kiến chiếm vị trí trung tâm của triển lãm, thu hút đông khách chiêm ngưỡng.

Cảm hứng cho Mộng thiên thần đến từ cuộc gặp tình cờ với một người bạn cũ vào cuối năm 2021. Cuộc gặp ngắn ngủi để lại trong anh nhiều suy ngẫm về vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn, sự từng trải và những rung động trong đời sống.

‘Hùng Kiến’ giã từ kiến - Ảnh 2.

Một tác phẩm trong triển lãm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Khác với những sáng tác về kiến thường chi tiết, hiện thực, trong bộ Mộng thiên thần, Nguyễn Mạnh Hùng chọn phong cách tối giản.

Anh không mô phỏng cơ thể theo tỉ lệ tự nhiên mà kéo dài, giản lược hoặc tái cấu trúc hình thể, nhường chỗ cho nhịp điệu và cảm xúc. Anh muốn lột tả nội tâm của người phụ nữ qua những hình ảnh cô đọng nhất.

Khuynh hướng phồn thực, kết hợp ngôn ngữ tạo hình trừu tượng làm liên tưởng cơ thể người phụ nữ trở thành hiện thân của đất mẹ, nơi khởi nguồn và tái sinh của vạn vật.

Bộ tượng thu hút sự quan tâm của công chúng và giới mỹ thuật khi đến với triển lãm Thất tinh, không chỉ bởi sự cuốn hút của tạo hình và cảm xúc, mà còn bởi sự kinh ngạc trước một Hùng Kiến rất khác với trước đó.

Còn nhớ, năm 2022, cũng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hùng Kiến đã mở triển lãm cá nhân đầu tiên giới thiệu hơn 30 tác phẩm sắt hàn, composite về thế giới loài kiến.  

Triển lãm khá thành công về tạo hình lẫn ý tưởng. Và một cái tên được xác lập vững chắc trong giới mỹ thuật Hà Nội kể từ đó: Hùng Kiến.

Để đi tới thành công ấy, Hùng Kiến đã có gần 10 năm miệt mài, say mê sáng tạo với kiến, bắt đầu từ năm 2013. Anh dùng sắt tạo hình những con kiến, gửi gắm suy ngẫm về "thân kiến" và "phận người", nhỏ bé nhưng bền bỉ, cần mẫn và đầy tính cộng đồng.

Con kiến đã trả cho người nghệ sĩ xứng đáng. Nhưng Hùng Kiến không muốn bị đóng khung hạn hẹp con đường sáng tạo của mình. Anh cho biết đã khép lại loạt tác phẩm về kiến để rẽ sang hướng khác.

Mộng thiên thần là một trong những thành quả bất ngờ trong lối rẽ mới của Hùng Kiến.

Hùng Kiến sinh năm 1987 tại Hạ Hòa, Phú Thọ, tốt nghiệp khoa điêu khắc Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2018.

Anh từng đoạt giải khuyến khích tại Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2019, hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

‘Hùng Kiến’ giã từ kiến - Ảnh 3.Đinh Công Đạt: đẹp như côn trùng

TTCN - Đinh Công Đạt đánh dấu 10 năm làm điêu khắc bằng một triển lãm nho nhỏ tại gallery Art Vietnam(*). Vẫn “đặc sản” là những con kiến bâu đầy trên cột, trên mái nhà, có thêm châu chấu, bọ ngựa (nhựa phủ sơn mài) và cua, cóc (gốm)...

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: Hùng Kiến Mộng thiên thần Điêu khắc

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