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Du hành từ đô thị ngột ngạt đến em bé nằm võng đọc sách vườn quê

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Đến triển lãm ‘Sắc sơn ta - Những sắc màu từ truyền thống’ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam công chúng được cảm nhận từ sự ngột ngạt đô thị tới những thanh bình nơi miền núi, những đêm trăng trong vườn chùa cho tới những em bé nằm võng đọc sách và chơi trong vườn…

- Ảnh 1.

Họa sĩ Tào Tuấn Linh bên loạt tác phẩm Địa tầng đô thị trong triển lãm - Ảnh: CTV

Quy tụ 14 tác giả với 80 bức tranh đa dạng phong cách vẽ và chủ đề quan tâm, nên triển lãm Sắc sơn ta - Những sắc màu từ truyền thống rất phong phú những câu chuyện và tâm tình để người xem khám phá.

Từ ngột ngạt đô thị của Tào Tuấn Linh

Đây là cuộc gặp gỡ giữa những người nghệ sĩ có chung tình yêu và sự gắn bó với sơn mài truyền thống. Bao gồm nhóm 10 họa sĩ Phạm Thị Tuyết, Phùng Hoa Miên, Bùi Thị Nam, Nguyễn Thu Trang, Trần Ngọc Linh, Vương Thanh Mỹ, Nguyễn Tú Anh, Tạo Tuấn Linh, Dương Thu Thương, Thanh Tình.

Và 4 họa sĩ khách mời: Đỗ Thị Kim Đoan, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Thu, Đỗ Tấn Phong.

Trên chất liệu sơn mài truyền thống, mỗi tác giả mang đến triển lãm một cách nhìn, một cảm xúc và một dấu ấn sáng tạo riêng.

Có những tác phẩm tiếp nối vẻ đẹp quen thuộc của sơn mài Việt Nam; có những tìm tòi mới trong cách thể hiện hình ảnh, bố cục, màu sắc và tư duy tạo hình.

Đặc biệt, mỗi tác giả là một tâm tình riêng, có những thanh bình, có những dữ dội nội tâm và có những day dứt lặng lẽ hơn…

- Ảnh 2.

Tác phẩm Địa tầng đô thị của Tào Tuấn Linh

8 tác phẩm cùng chủ đề Địa tầng đô thị của Tào Tuấn Linh mang đến cảm giác ngột ngạt đô thị cho người xem, với những lớp kiến trúc từ cổ kính, thấp tầng đến những tòa chung cư cao tầng, cầu đường… bị dồn nén lại trong một bầu trời dường như ngày càng bị thu hẹp.

Họa sĩ tạo ra những mảng màu đối lập, va đập mạnh như các mảng màu khảm trứng đối với các mảng màu đen đặc. những đường ngang, dọc của dàn giáo, tạo cảm giác căng thẳng.

Tào Tuấn Linh tâm sự, Hà Đông nơi anh sống nhiều năm, có những ngôi nhà cũ anh đã thấy từ tấm bé, rồi những ngôi nhà cao tầng hơn bắt đầu mọc lên, và gần đây là những chung cư cao tầng ngày càng mọc lên đồ sộ.

Bầu trời như cũng hẹp hơn, bị xé vụn, bé lại, lộn xộn, bị xâm lấn dần, như lòng người đô thị, cứ bị lấp dần những khoảng trống, mỗi lúc thêm ngột ngạt.

Năm nay, sự đổi thay của thành phố, những bể dâu tới độ khiến anh giật mình. Những không gian quen thuộc đang dần biến mất rất nhanh, thôi thúc anh phải ghi lại trong những sáng tác của mình. Và loạt tranh Địa tầng đô thị ra đời, như một cách để anh giữ lại ký ức.

Tào Tuấn Linh sử dụng hoàn toàn kỹ thuật truyền thống, như cẩn trứng, dán vàng, dán bạc, mài lộng, mài lấy bóng như các nghệ nhân xưa.

- Ảnh 3.

Tác phẩm Bản sắc Tây Bắc của Bùi Thị Nam

- Ảnh 4.

Tác phẩm Phố bờ Tây của Dương Thu Thương

Đến những thanh bình tìm thấy

Đỗ Thị Kim Đoan thì gây ấn tượng bởi kỹ thuật sơn mài rất cao, tạo được những màu riêng biệt, sâu, nhẹ, trầm, tạo được màu thời gian rất đặc biệt trong tranh.

Họa sĩ Phùng Hoa Miên cũng theo kỹ thuật truyền thống như tạo nhiều lớp, sử dụng vàng, bạc, trứng những chất cơ bản của sơn mài. Thích sử dụng bạc, vàng để tạo độ mờ, để tạo ra những không gian hơi sương khói, những ảo ác không gian.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường thì tận dụng khả năng diễn tả được trạng thái mạnh mẽ, dữ dội của sơn mài để diễn tả được trạng thái linh hoạt của ánh sáng trong loạt tranh giới thiệu tại triển lãm.

- Ảnh 5.

Tác phẩm Đêm chùa của Nguyễn Tuấn Cường

Trong bức Đêm chùa, anh vẽ khu vườn chùa một đêm trăng, với sự tương phản ánh sáng mạnh mẽ giữa bầu trời mờ ảo, những bụi cây ngược sáng trong đêm và ánh trăng soi tỏ nơi trung tâm bức tranh.

Không chỉ cảnh đêm chùa của Nguyễn Tuấn Cường mang tới cảm giác thanh bình, nhiều bức tranh trong triển lãm cũng cùng tinh thần này nhờ tính nữ nổi bật trong triển lãm.

Những khung cảnh miền núi thanh bình, những cô gái Hà Nội quấn quýt bên con mèo, những em bé quê chơi với chim và đọc sách trong vườn… làm cân bằng lại những ngột ngạt đô thị cho người xem.

- Ảnh 6.

Tác phẩm Đôi bạn của Phùng Hoa Miên

- Ảnh 7.

Tác phẩm Nắng xuân của Phạm Thị Tuyết

- Ảnh 8.

Tác phẩm Cô gái Dao của Đỗ Thị Kim Đoan

- Ảnh 9.Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa

Ở triển lãm mỹ thuật ‘Nguyên - Lãng du cùng sơn’ đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, người xem bắt gặp những vẻ đẹp nền nã, quý phái rất Á Đông của phụ nữ Hà Nội xưa, phảng phất bóng dáng những phụ nữ, trẻ em trong tranh Lê Phổ, Lê Thị Lựu…

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: sơn mài Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển lãm tranh Tạo Tuấn Linh

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