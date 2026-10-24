Đến triển lãm của nghệ sĩ Pháp, xem cây cối phát tín hiệu

Khách tham quan triển lãm ORYMI tương tác với cây cối được gắn cảm biến ghi nhận tín hiệu điện sinh học, và tín hiệu sau đó được chuyển thành dữ liệu để phát ra âm thanh tương ứng - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Triển lãm trưng bày nhiều loại cây khác nhau, được gắn cảm biến nhằm ghi nhận những biến đổi trong tín hiệu điện sinh học của thực vật, và chuyển đổi chúng thành dữ liệu để phát ra âm thanh tương ứng.

"Dàn nhạc" thực vật độc đáo

Hệ thống có thể kết nối tối đa 17 cây, cùng tạo nên một "dàn nhạc" thực vật độc đáo.

Công chúng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình trải nghiệm tác phẩm. Khi chạm vào cây, người xem tác động đến quá trình tạo âm thanh, qua đó khám phá cách thực vật tương tác với công nghệ.

ORYMI mở ra một cách tiếp cận khác với thế giới thực vật, nơi cây cối không chỉ là đối tượng quan sát mà còn trở thành một phần của quá trình sáng tạo âm nhạc.

Tại sự kiện, Baptiste Pierre và Leslie Morrier còn biểu diễn âm nhạc, kết hợp độc đáo với tín hiệu tạo ra từ việc chạm cây cối, cùng hệ thống hình ảnh video tương tác do nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang thiết kế, lấy cảm hứng từ kiến trúc và đời sống Việt Nam.

Cây cối được gắn cảm biến ghi nhận tín hiệu điện sinh học, và tín hiệu sau đó được chuyển thành dữ liệu để phát ra âm thanh tương ứng tại triển lãm ORYMI - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Các nghệ sĩ Baptiste Pierre, Nguyễn Hoàng Giang (ảnh thứ 2) và Leslie Morrier biến không gian triển lãm ORYMI thành thế giới âm nhạc điện tử, cây cối, và hình ảnh video sinh động - Ảnh: Viện Pháp tại Việt Nam

Triển lãm ORYMI tại Galerie Quynh diễn ra đến hết ngày 25-10 là sự kiện mở màn cho chương trình Tháng 11 kỹ thuật số 2026 với chủ đề Giữa dòng diễn ra đến ngày 29-11 tại TP.HCM.

Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, nhằm kết nối nghệ thuật, khoa học và công nghệ, đồng thời mở ra những góc nhìn mới về sáng tạo số đương đại của Pháp và Việt Nam.

Ông Gilles Guillot, Tùy viên hợp tác và hoạt động văn hóa, Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết chương trình là lời mời để công chúng VIệt Nam khám phá những hình thức kể chuyện mới trong môi trường số, nơi công nghệ trở thành phương tiện trực tiếp mở rộng trí tưởng tượng của con người.

"Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, bao gồm triển lãm, trình diễn nghệ thuật, hòa nhạc, hội thảo và các buổi thực hành tương tác, chúng tôi mong muốn cùng công chúng tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng và sức sống của các nền văn hóa số", ông nói.

Tháng 11 kỹ thuật số - 10 năm khám phá văn hóa số

Ra mắt năm 2017 theo sáng kiến của Viện Pháp và mạng lưới văn hóa Pháp ở nước ngoài, Tháng 11 kỹ thuật số là sự kiện quốc tế dành cho văn hóa số.

Được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, sự kiện diễn ra tại các Viện Pháp, các cơ sở Liên minh Pháp ngữ, các trung tâm văn hóa song phương, cùng các bộ phận văn hóa của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Pháp trên toàn thế giới.

Năm 2025, sự kiện có mặt tại hơn 70 quốc gia và 160 thành phố. Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức thứ 10 với chủ đề Giữa dòng (Entre les lignes).

Sau triển lãm ORYMI, chương trình tại TP.HCM năm nay sẽ tiếp nối với nhiều sự kiện như trình diễn âm nhạc điện tử trực tiếp Encore & Encor; buổi diễn múa đương đại kết hợp electro-jazz Mặt sấp, mặt ngửa; tọa đàm "Khi AI gặp gỡ văn hóa và giáo dục" cùng Valentin Schmite - chuyên gia về văn hóa và sáng tạo kỹ thuật số.

Tháng 11 kỹ thuật số 2026 mang đến nhiều hoạt động cho công chúng tại TP.HCM - Ảnh: Viện Pháp tại Việt Nam

Ngoài ra còn có triển lãm ESCAPE từ ngày 9 đến 22-11 giới thiệu các tác phẩm kết hợp nghệ thuật số, trò chơi điện tử và thực tế ảo, tạo nên một hành trình sống động và dễ tiếp cận vào thế giới văn hóa số.

Tháng 11 kỹ thuật số 2026 tại TP.HCM sẽ khép lại với chuỗi hoạt động tại kênh Hàng Bàng, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, giới thiệu một tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số lấy cảm hứng từ quá trình lọc nước tự nhiên thông qua thực vật.

