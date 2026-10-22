'Ngày Việt Nam tại Pháp' sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp

Theo kế hoạch ban đầu, Ngày Việt Nam tại Pháp với điểm nhấn là Tuần sân khấu được tổ chức từ ngày 24-10 - Ảnh: BTC

Trong thông báo vừa gửi đến khán giả, các nghệ sĩ, nhà tài trợ, đối tác và những người bạn đã đồng hành cùng chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp, ban tổ chức chia sẻ vì lý do khách quan, ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức sự kiện "vào thời điểm phù hợp".

Thông tin cụ thể về thời gian và chương trình sẽ được ban tổ chức thông báo sau. Phía ban tổ chức cũng bày tỏ trân trọng sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành từ những ngày đầu xây dựng chương trình.

"Tình yêu của quý vị dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mong muốn giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và có dịp cùng quý vị chia sẻ những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa tại Paris", ban tổ chức chia sẻ.

Lãnh đạo Việt Nam và Pháp trước đó đã nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa của mỗi nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến được tổ chức từ ngày 24-10 tại Paris. Điểm nhấn là Tuần sân khấu mang tên "Chân dung Việt Nam" (Viet Nam en scène), quy tụ nhiều nghệ sĩ của các nhà hát ở Bắc - Trung - Nam cùng các nghệ sĩ Pháp.



Chương trình hướng tới giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Pháp, công chúng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Qua đó, góp phần truyền tải hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, hội nhập và chủ động trong hợp tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Paris và một số không gian văn hóa quốc tế có uy tín, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp, đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân hai nước.