Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ở tuổi 77, họa sĩ Uyên Huy - nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, vẫn miệt mài sáng tạo. Ông đang hoàn thiện bức sơn mài khổ lớn huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ thực hiện suốt 4 năm qua.

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 5.

Họa sĩ Lê Sa Long tặng ký họa chân dung cho họa sĩ Uyên Huy (trái) - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm cá nhân Uyên Huy một thoáng cái tôi khai mạc ngày 28-10, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu 51 tác phẩm được họa sĩ Uyên Huy sáng tác từ năm 1995 đến 2026.

Trong đó có 10 tranh đồ họa, 6 tranh sơn mài và 35 tranh acrylic, tranh tổng hợp, dán giấy.

Đừng để AI chi phối tự do sáng tạo

Lý giải chủ đề triển lãm, họa sĩ Uyên Huy nói mỗi tác phẩm thể hiện một phần cái riêng của người sáng tác. Muốn hiểu đầy đủ hơn về cá tính nghệ thuật của một họa sĩ, người xem cần kết nối các tác phẩm, nhìn cả quá trình sáng tạo.

Ông quan niệm cái tôi trong nghệ thuật là bản sắc cá nhân, là phong cách và dấu ấn riêng. Hành trình sáng tác của họa sĩ vì thế luôn vận động theo thời gian.

“Tác phẩm của mình hôm qua hôm kia là cái tôi đã là. Tác phẩm mình đang thể hiện là cái tôi đang là. Tác phẩm dự kiến sáng tạo ngày mai, ngày kia chính là cái tôi sẽ là”, họa sĩ Uyên Huy chia sẻ.

Họa sĩ cũng nhấn mạnh sáng tạo nghệ thuật phải xuất phát từ cảm xúc chân thật của con người, phản ánh tâm trạng xã hội và những suy tư về cuộc sống.

Máy tính hay trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trải nghiệm, tư duy và cảm xúc riêng của người nghệ sĩ. Theo ông, việc lệ thuộc vào công nghệ có thể ảnh hưởng đến sự tự do sáng tạo.

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 2.

Không gian triển lãm "Uyên Huy một thoáng cái tôi" - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Kể chuyện văn hóa qua tranh sơn mài

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 12 của họa sĩ Uyên Huy, để nhìn lại hành trình làm nghề và gửi gắm tình yêu mỹ thuật đến thế hệ trẻ.

Triển lãm còn là cách họa sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô từng dìu dắt ông theo đuổi mỹ thuật, đặc biệt khi ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến gần.

Các tác phẩm tại triển lãm thể hiện quá trình tìm tòi chất liệu, cách biểu đạt. Trong đó, có khuynh hướng bán trừu tượng tạo nên những hình ảnh khi ẩn khi hiện trên tranh.

Với các tác phẩm sơn mài khổ lớn, Uyên Huy tiếp tục khai thác những câu chuyện gắn với văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc.

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 3.
Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 4.

Bức sơn mài khổ lớn "Huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ" - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Một trong những tác phẩm được họa sĩ Uyên Huy dành nhiều tâm huyết là bức sơn mài Huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, kích thước 1,2m x 4,8m. Ông bắt đầu thực hiện từ năm 2022, đến nay bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Ông dự kiến cần thêm khoảng một đến hai tháng để hoàn tất tác phẩm.

Bốn năm miệt mài với một bức tranh cho thấy sự kiên trì và kỹ tính của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo. Với Uyên Huy, hội họa không phải cuộc chơi nhất thời, mà là hành trình đòi hỏi người nghệ sĩ dành trọn tâm sức, cảm xúc và tư duy cho từng tác phẩm.

Họa sĩ Uyên Huy chia sẻ với Tuổi Trẻ ông đang ấp ủ thực hiện quyển sách tập hợp hai nội dung theo đuổi: Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1975-2000 và Mỹ thuật ứng dụng Sài Gòn xưa, TP.HCM ngày nay.

Thông qua triển lãm Uyên Huy một thoáng cái tôi, họa sĩ mong muốn giới thiệu một phần hành trình sáng tạo của mình, đồng thời truyền cảm hứng cho sinh viên mỹ thuật và những người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-10 đến 3-11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 218A Pasteur, phường Xuân Hòa).

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 6.

Họa sĩ Uyên Huy gợi mở tình yêu mỹ thuật cho nhiều người - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 7.

Tà áo xanh của họa sĩ Uyên Huy

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 8.

Chén gạo chén cơm của họa sĩ Uyên Huy

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 9.

Nhạc sĩ vĩ cầm của họa sĩ Uyên Huy

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 10.

Chào buổi sáng của họa sĩ Uyên Huy

Họa sĩ Uyên Huy và 4 năm miệt mài với bức sơn mài khổ lớn - Ảnh 11.Cuộc hội ngộ đặc biệt của ba họa sĩ tuổi U80

TTO - Ba họa sĩ ở độ tuổi U80 gồm các họa sĩ Chế Hòa, Trần Năm và Uyên Huy hội ngộ trong triển lãm nhóm đặc biệt vừa khai mạc ngày 21-11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hội họa mỹ thuật Hội Mỹ thuật TP.HCM sơn mài Uyên Huy

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất