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Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Ở triển lãm mỹ thuật ‘Nguyên - Lãng du cùng sơn’ đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, người xem bắt gặp những vẻ đẹp nền nã, quý phái rất Á Đông của phụ nữ Hà Nội xưa, phảng phất bóng dáng những phụ nữ, trẻ em trong tranh Lê Phổ, Lê Thị Lựu…

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 1.

Những bức tranh của Lily Lai gợi nhắc vẻ đẹp của phụ nữ Hà Nội thời mỹ thuật Đông Dương - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Và tính nữ (tình yêu thương) tràn ngập là một điển ấn thượng khác của triển lãm Nguyên- Lãng du cùng sơn. Triển lãm do Nguyên Lacquer Studio tổ chức, giới thiệu tranh của tám họa sĩ, trong đó có sáu họa sĩ nữ: Nguyễn Thị Tiến, Lily Lai, Bùi Thị Mừng, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo.

Hai họa sĩ nam là Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Đình Văn. Tất cả đều là tranh sơn mài.

Tại triển lãm, người xem bắt gặp những sắc màu quen thuộc của sơn mài truyền thống như sắc son, đen, nâu cánh gián cùng ánh vàng, bạc. Đồng thời chứng kiến những tìm tòi trong phối màu táo bạo của nhiều bức tranh, với những gam màu mạnh ít thấy ở sơn mài truyền thống như: xanh, tím, cam, hồng cùng cách xử lý bề mặt, cách kết hợp vật liệu…

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 2.

Họa sĩ Hoàng Ngọc Nhung (phải) giới thiệu với người xem về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài cũng như những tình cảm chị gửi gắm trong tranh - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Các bức tranh đa dạng chủ đề, từ phong cảnh, hoa, tĩnh vật, chân dung, tình mẫu tử, tình gia đình, đến đề tài Phật giáo.

Đặc biệt những bức tranh chân dung của các họa sĩ nữ cuốn hút người xem bởi vẻ đẹp hoài cổ. Những thiếu phụ, thiếu nữ, thiếu nhi trong tranh của Hoàng Ngọc Nhung, Lily Lai gợi nhớ đến vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội được khắc họa trong tranh của các họa sĩ Đông Dương.

Cụm tranh chân dung của Cao Phương Thảo vẽ mẹ địu con, chị địu em, cõng em làm xúc động người xem bởi tình yêu đong đầy trong mỗi bức tranh.

Cao Phương Thảo chia sẻ với một nhóm công chúng tới xem tranh ngày 1-11 điều kỳ diệu: Khi họa sĩ đặt tình cảm vào bức vẽ thì tự khắc người xem nhìn ra ngay tình cảm ấy dù vô ngôn.

Họa sĩ Bùi Thị Mừng thì dẫn dụ người xem từ khu vườn thôn quê thanh bình trù phú tới những bức tranh chủ đề Phật giáo. Nữ họa sĩ đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Đề tài Phật giáo còn in đậm trong các tác phẩm của Cao Thị Mừng.

Những bức tranh phong cảnh, hoa và tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Thị Tiến, người có 45 năm gắn bó với sơn mài, mang đến những phút dịu dàng bình yêu cho người xem.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng giới thiệu những sáng tác mang phong cách trừu tượng, bán trừu tượng, với đề tài phong cảnh và những liên tưởng từ đời sống…

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 3.

Nét đẹp phụ nữ Hà Nội một thời trong tranh hấp dẫn khách du lịch quốc tế - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 4.

Thêm những chân dung phụ nữ đầy tình cảm của họa sĩ Hoàng Ngọc Nhung - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 5.

Tác phẩm Phúc gia viên của Bùi Thị Mừng

Gặp lại những vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội xưa - Ảnh 6.Họa sĩ Phan Cẩm Thượng: Phụ nữ mang đặc tính nguyên thủy nhiều nhất

TTO - Sau vài triển lãm cá nhân nhỏ cuối những năm 1990, tới tận bây giờ người yêu mỹ thuật mới lại được thấy một triển lãm cá nhân nữa của nhà nghiên cứu - họa sĩ Phan Cẩm Thượng.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: phụ nữ Hà Nội Hà Nội xưa Nguyên Lacquer Studio Bùi Thị Mừng phụ nữ xưa

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