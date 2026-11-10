‘Thấu nữ’ của Trần Lâm Bình, ai có thể thấu hiểu phụ nữ?

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier (phải) đến xem triển lãm Thấu nữ của họa sĩ Trần Lâm Bình (trái) - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Trần Lâm Bình từng gây chú ý lớn trên truyền thông bởi dự án vẽ chân dung Tổng thống Donald Trump, bộ chân dung các đời tổng thống Mỹ, bộ tranh về COVID-19...

Và lần này Trần Lâm Bình trở lại với triển lãm Thấu nữ, gồm 18 tác phẩm vẽ phụ nữ khỏa thân, tại V-Art Space, tầng 1 Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Cuộc lần tìm những góc khuất

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi - giám tuyển của triển lãm, với Thấu nữ, Trần Lâm Bình mở ra một không gian hội họa nơi hình tượng người phụ nữ trở thành điểm khởi đầu cho những suy tư về bản thể, ký ức và đời sống nội tâm.

Các tác phẩm trong Thấu nữ khai thác ngôn ngữ hội họa biểu hiện, kết hợp những yếu tố trừu tượng, siêu thực và cấu trúc hình thể mang hơi hướng lập thể.

Cơ thể trong tranh trở thành ngôn ngữ chuyển tải cảm xúc, những xung đột nội tâm và khát vọng được thấu hiểu.

Một số tác phẩm đi sâu vào những vùng khuất của tâm hồn. Những tác phẩm khác lại mở ra khả năng tìm kiếm sự cân bằng và hồi sinh từ chính nội tâm.

Khoảng tối nhìn vào những vùng lặng và những góc khuất mà con người thường né tránh. Trống vắng gợi suy ngẫm về cô đơn, khoảng trống ký ức và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại.

Ở chiều ngược lại, Khoảng sáng và Ánh sáng trong tĩnh lặng hướng đến khoảnh khắc con người tìm thấy sự khai mở sau những chiêm nghiệm...

Mỗi tác phẩm là một lát cắt riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một câu hỏi xuyên suốt: Con người thực sự là ai, khi những gì họ thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã phản ánh đầy đủ thế giới bên trong?

Theo giám tuyển Ngô Kim Khôi, điều đáng chú ý trong sáng tác của Trần Lâm Bình là anh không tìm cách làm dịu cảm xúc bằng một vẻ đẹp ước lệ. Anh chọn đối diện với những góc khuất của con người bằng màu sắc, nhịp điệu và sự giải phóng hình thể.

Chính sự bất toàn, thậm chí có phần cực đoan ấy, tạo nên cá tính riêng cho tác phẩm.

Sinh năm 1982 tại Quảng Bình, Trần Lâm Bình được đào tạo chuyên ngành mỹ thuật, tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013. Trước đó, năm 2002, anh theo học khóa hội họa - mỹ thuật tại Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Trong giai đoạn 2009 - 2011, anh giảng dạy mỹ thuật tại Đại học Huế. Qua nhiều năm sáng tác, Trần Lâm Bình tham gia các triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Năm 2019, anh tham gia Florence Biennale tại Ý, bên cạnh các triển lãm trong nước.