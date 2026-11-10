Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

‘Thấu nữ’ của Trần Lâm Bình, ai có thể thấu hiểu phụ nữ?

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Triển lãm 18 bức sơn dầu vẽ phụ nữ khỏa thân lấy tên là ‘Thấu nữ’, nhưng nghệ sĩ Trần Lâm Bình bằng những tác phẩm lại đặt câu hỏi: Con người thực sự là ai, khi những gì họ thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã phản ánh đầy đủ thế giới bên trong?

Từ chân dung tổng thống mỹ đến phụ nữ khỏa thân của Trần Lâm Bình - Ảnh 1.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier (phải) đến xem triển lãm Thấu nữ của họa sĩ Trần Lâm Bình (trái) - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Trần Lâm Bình từng gây chú ý lớn trên truyền thông bởi dự án vẽ chân dung Tổng thống Donald Trump, bộ chân dung các đời tổng thống Mỹ, bộ tranh về COVID-19...

Và lần này Trần Lâm Bình trở lại với triển lãm Thấu nữ, gồm 18 tác phẩm vẽ phụ nữ khỏa thân, tại V-Art Space, tầng 1 Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Cuộc lần tìm những góc khuất

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi - giám tuyển của triển lãm, với Thấu nữ, Trần Lâm Bình mở ra một không gian hội họa nơi hình tượng người phụ nữ trở thành điểm khởi đầu cho những suy tư về bản thể, ký ức và đời sống nội tâm.

Các tác phẩm trong Thấu nữ khai thác ngôn ngữ hội họa biểu hiện, kết hợp những yếu tố trừu tượng, siêu thực và cấu trúc hình thể mang hơi hướng lập thể.

Cơ thể trong tranh trở thành ngôn ngữ chuyển tải cảm xúc, những xung đột nội tâm và khát vọng được thấu hiểu.

Một số tác phẩm đi sâu vào những vùng khuất của tâm hồn. Những tác phẩm khác lại mở ra khả năng tìm kiếm sự cân bằng và hồi sinh từ chính nội tâm.

Khoảng tối nhìn vào những vùng lặng và những góc khuất mà con người thường né tránh. Trống vắng gợi suy ngẫm về cô đơn, khoảng trống ký ức và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại.

Ở chiều ngược lại, Khoảng sángÁnh sáng trong tĩnh lặng hướng đến khoảnh khắc con người tìm thấy sự khai mở sau những chiêm nghiệm...

Mỗi tác phẩm là một lát cắt riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một câu hỏi xuyên suốt: Con người thực sự là ai, khi những gì họ thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã phản ánh đầy đủ thế giới bên trong?

Theo giám tuyển Ngô Kim Khôi, điều đáng chú ý trong sáng tác của Trần Lâm Bình là anh không tìm cách làm dịu cảm xúc bằng một vẻ đẹp ước lệ. Anh chọn đối diện với những góc khuất của con người bằng màu sắc, nhịp điệu và sự giải phóng hình thể.

Chính sự bất toàn, thậm chí có phần cực đoan ấy, tạo nên cá tính riêng cho tác phẩm.

Sinh năm 1982 tại Quảng Bình, Trần Lâm Bình được đào tạo chuyên ngành mỹ thuật, tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013.

Trước đó, năm 2002, anh theo học khóa hội họa - mỹ thuật tại Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Trong giai đoạn 2009 - 2011, anh giảng dạy mỹ thuật tại Đại học Huế.

Qua nhiều năm sáng tác, Trần Lâm Bình tham gia các triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

Năm 2019, anh tham gia Florence Biennale tại Ý, bên cạnh các triển lãm trong nước.

Từ chân dung tổng thống mỹ đến phụ nữ khỏa thân của Trần Lâm Bình - Ảnh 5.Họa sĩ Việt vẽ 44 tổng thống Mỹ mặc áo dài dù chưa từng gặp ai

TTO - Chưa từng gặp bất cứ ai trong tổng số 44 đời tổng thống Mỹ nhưng họa sĩ Trần Lâm Bình lại dành hơn 2 năm để nghiên cứu và vẽ chân dung toàn bộ các tổng thống Mỹ từ lúc lập quốc tới nay, vì lòng ‘yêu thích nước Mỹ’.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trường Đại học Nghệ thuật Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Ngô Kim Khôi phụ nữ khỏa thân Trần Lâm Bình

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất