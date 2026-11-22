Ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP Huế - cho biết TP đang nghiên cứu phương án giao cho các phường xã chịu trách nhiệm về việc cung cấp bữa ăn bán trú - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 22-11, UBND TP Huế cho biết Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã chỉ đạo UBND thành phố về việc nghiên cứu phương án tổ chức cung cấp bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP Huế - cho biết định hướng được đặt ra là giao chính quyền phường, xã đứng ra kiểm soát việc cung cấp bữa ăn bán trú cho các trường học thuộc địa bàn quản lý.

Định hướng này nhằm để chính quyền các phường, xã chịu trách nhiệm trong việc cung cấp bữa ăn bán trú, còn thầy cô sẽ tập trung vào chuyên môn dạy học.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai hiệu trưởng trường tiểu học để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc cung cấp bữa ăn bán trú.

Hai người bị khởi tố gồm ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu) - về tội "nhận hối lộ".

Cùng vụ án, cơ quan công an khởi tố bà Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu và bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan - về tội "đưa hối lộ".

Đây là hai cơ sở cung cấp thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú tại hai trường học nói trên. Đáng chú ý, hai đơn vị này còn cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học khác trên địa bàn TP Huế. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra những vấn đề liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ tại hai cơ sở kinh doanh này.

Liên quan đến công tác quản lý bữa ăn bán trú, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế - cho biết việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học thuộc thẩm quyền của ngành y tế. Tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn thường xuyên phối hợp với ngành y tế kiểm tra, nhắc nhở và chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định khi tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong khi đó, ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Huế - cho biết theo cách phân công hiện nay, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bữa ăn học đường. Ngành y tế giao Chi cục An toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra các bếp ăn tập thể tại khách sạn từ 1 sao trở lên và các bếp ăn phục vụ trên 200 người. Những bếp ăn nhỏ lẻ được giao UBND các xã, phường quản lý.