Số cây bị chặt hạ trở thành củi - Ảnh: CHÍ CHÍ

Ngày 22-11, ông Dương Thành Long - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (Quảng Ngãi) - cho biết đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao - liên quan đến việc tự ý chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trường.

Theo kết luận, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Việt đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn trong quản lý cây xanh.

Ông Việt tự tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc cắt hạ cây xanh cũng không được đưa ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Hành vi này được xác định chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, vượt quá thẩm quyền của hiệu trưởng.

Dù vi phạm lần đầu, hành vi của ông Việt bị kết luận có tính chất, mức độ tác hại lớn, ảnh hưởng ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Quyết định kỷ luật đối với ông Việt có hiệu lực 12 tháng, kể từ ngày 18-11-2026.

Một gốc cây bị cưa hạ - Ảnh: CHÍ CHÍ

Trước đó, cuối tháng 9-2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cây xanh trong khuôn viên trường bị chặt hạ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt giải thích việc cắt hạ cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ gây ảnh hưởng đến người và cơ sở vật chất nhà trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận thấy nhiều cây không chỉ được cắt tỉa cành mà còn bị cưa ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc. Số thân gỗ, cành và nhánh cây sau khi cưa hạ đã được vận chuyển khỏi hiện trường, cho người dân làm củi.

Chính quyền địa phương ghi nhận tổng cộng 17 cây xanh bị cưa hạ, gồm xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít. Nhiều cây được trồng từ khoảng năm 2005, sau hơn 20 năm sinh trưởng đã có đường kính thân lớn. Đoàn kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh trên cây qua quan sát trực quan.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt, kiểm đếm và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.