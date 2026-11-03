Hai trường học tự ý đốn hạ 19 cây xanh, nhiều cây hơn 20 năm tuổi, bị cưa sát gốc

Một cây xanh bị cưa sát gốc - Ảnh: N.C.

Ngày 3-11, ông Dương Thành Long, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang chuẩn bị thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc tự ý đốn hạ cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Đăk Sao và Trường mầm non Đăk Sao.

Nhiều cây xanh đường kính lớn bị cắt sát gốc

Vụ việc được phát hiện sau khi cuối tháng 9-2026, UBND xã nhận phản ánh của người dân về tình trạng cây xanh trong khuôn viên hai trường bị cưa hạ. Địa phương sau đó tổ chức kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và làm việc với đại diện các nhà trường.

Kết quả kiểm tra, tổng cộng có 19 cây xanh bị cưa hạ, gồm 17 cây tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Đăk Sao và 2 cây tại Trường mầm non Đăk Sao. Đây là những cây được trồng trong khuôn viên trường từ khoảng năm 2005, thuộc nhiều chủng loại như xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít.

Cụ thể, tại điểm trường THCS thôn Đăk Riếp thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Đăk Sao, đoàn kiểm tra ghi nhận 15 cây bị cưa. Trong đó, nhiều cây bị cắt hạ toàn bộ thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

Tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Riếp, hai cây mít có đường kính lần lượt 44,59cm và 40,13cm bị cắt hạ, cắt sát gốc vào ngày 19-9.

Biên bản kiểm tra ghi nhận qua quan sát trực quan không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh đối với các cây được kiểm tra tại hai điểm trường này.

Cây xanh ở trường mầm non bị cắt trơ trọi - Ảnh: N.C.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Đăk Sao, giải thích việc cắt hạ cây nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất nhà trường.

Theo biên bản, ông Việt cho biết trước khi thực hiện đã trao đổi bằng miệng với ông Nguyễn Văn Đức, Phó hiệu trưởng, về việc cắt tỉa cây để bảo đảm an toàn trong khuôn viên trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận thấy hình thức tác động đối với nhiều cây không chỉ là cắt tỉa cành như nội dung trao đổi, mà có cây bị cắt ngang thân, cắt sát gốc và đào bật gốc.

Số thân gỗ, cành, nhánh sau khi cưa hạ được vận chuyển khỏi hiện trường và cho người dân làm củi.

Đoàn kiểm tra ghi nhận hai cây sanh ở điểm trường mầm non thôn Đăk Riếp (thuộc Trường mầm non Đăk Sao) bị cắt ngang các thân chính. Sau khi cắt, phần cây được vận chuyển bỏ vào hố rác bên hông điểm trường.

Giải trình với đoàn kiểm tra, bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Đăk Sao, cho biết hai cây sanh có một số cành, nhánh bị sâu đục thân. Việc cắt cây nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão.

Số cây xanh trồng từ năm 2005 bị đốn hạ - Ảnh: N.C.

Chính quyền khẳng định việc tự ý đốn hạ là sai

Đối với 17 cây tại trường tiểu học - THCS, biên bản kiểm tra không ghi nhận dấu hiệu sâu bệnh. Riêng hai cây sanh tại trường mầm non, nội dung sâu đục thân được ghi nhận theo giải trình của hiệu trưởng.

Chủ tịch UBND xã Đăk Sao Dương Thành Long khẳng định việc các trường tự ý cưa hạ cây xanh khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền là sai.

Theo ông Long, các trường đã vi phạm quy định về quản lý tài sản của nhà trường, đồng thời chưa thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong nhà trường khi chưa bàn bạc, thống nhất nội bộ và chưa có văn bản thống nhất của ban giám hiệu.

"Ngay khi nắm được thông tin, UBND xã Đăk Sao đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số cây gỗ đã bị chặt, lập đoàn kiểm đếm và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn để xử lý tang vật theo đúng quy định pháp luật", ông Long nói.

Cũng theo ông Long, sắp tới sẽ báo cáo vụ việc cho Đảng ủy xã. Dự kiến trong tuần tới UBND xã sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc.