Vụ cưa hạ cây bàng vuông Trường Sa: Sao không gắn cho cây một tấm bảng?

Cây bàng vuông bị cưa sát gốc khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Nhiều bạn đọc tỏ ra tiếc nuối khi cây bàng vuông bị cưa hạ và nêu thắc mắc sao trước đó không gắn cho cây tấm bảng ghi là cây "được cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa tặng".

Cây quý, giá như treo cho nó cái biển tên thì hay quá!

Bạn đọc Nguyễn Văn Phúc viết: "Cây bàng vuông thuộc dạng này khi trồng thường sẽ có tấm bảng ghi chú, nếu người thuê không biết hoặc có thấy tấm bảng ghi nhận mà đốn hạ là hai việc khác. Hoặc khi thuê lại đất chỗ này thì đại diện bên cho thuê phải có trách nhiệm thông báo rõ".

Bạn đọc Lê Thành Đức nêu: "Cưa mất cây bàng vuông từ Trường Sa mang về có phí không? Không ai nói cho chủ quán biết. Cây quý, giá treo cho nó cái biển tên thì hay quá. Tiếc thật".

Bạn đọc Trần Đăng Hiến bày tỏ: "Cây bàng vuông có ý nghĩa thiêng liêng như vậy ít ra cũng phải có một cái bảng ghi chú chứ. Sao lại vô tâm vậy".

Còn bạn đọc LÊ thì viết: "Chắc lúc ký hợp đồng cho thuê không ghi rõ ràng các điều khoản, và nếu có bảng ghi nguồn gốc cây bàng thì có lẽ người thuê cũng không dám tự ý chặt".

Bạn đọc Long cho rằng giá như trước khi cho thuê mặt bằng, đơn vị quản lý có phương án thông báo, bảo vệ cây hoặc di dời đến nơi phù hợp thì đâu đến nỗi.

"Đây là bài học cho những người cho thuê đất công và những người được thuê đất công cần lưu ý trước khi sử dụng hiện trạng", bạn đọc Giang viết.

Hình ảnh cây bàng vuông tươi tốt trước khi bị cưa hạ - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Lập biên bản xử phạt, buộc trồng cây mới cùng chủng loại

Như Tuổi Trẻ đưa tin, cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ), số 2 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột bị cưa hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Trụ sở cũ của cơ quan này sau khi không còn được sử dụng, công trình được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và được Sở Tài chính bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Tháng 9 vừa qua, ông H. (trú Đắk Lắk) đã làm thủ tục thuê lại trụ sở này với diện tích 943m2, giá thuê hơn 820 triệu đồng/năm nhằm mục đích kinh doanh. Vừa qua khi dọn dẹp, cải tạo mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông này cho người cưa cây bàng vuông sát gốc.

Ông H. cho biết khi thuê lại tài sản, lúc bàn giao thì danh mục tài sản bàn giao không có cây này. Vả lại cây này cũng không đánh số, đánh dấu cho biết cây đó là cây gì. Bên cạnh đó cây này được trồng trước đó, sau này xây nhà bảo vệ sát bên, cây phát triển, khi tiếp nhận ông thấy cây bị nghiêng một bên.

"Tôi nghĩ đây là cây bàng bình thường, không có trong danh mục tài sản bàn giao, lại bị nghiêng như đổ vậy, thấy nguy hiểm nên tôi mới cho anh em cắt cho khỏi ảnh hưởng đến người dân và những người thi công ở trong công trình này", ông H. nói.

Theo ông, vừa qua đơn vị chức năng đã mời ông lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả là trồng lại cây cùng chủng loại đó và đang tìm cây cùng chủng loại để trồng khắc phục.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho hay đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với ông H., đã trình UBND phường để ra quyết định xử phạt theo Nghị định 339 của Chính phủ về hành vi chặt hạ cây xanh, cây thuộc dạng bảo tồn. Theo quy định, trong trường hợp cây thuộc diện bảo tồn, có yếu tố văn hóa, lịch sử thì sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài xử phạt còn yêu cầu ông H. khắc phục hậu quả là buộc trồng lại cây khác cùng chủng loại (cây bàng vuông) tại vị trí đã bị cưa hạ. Hiện nay ông này đã sưu tầm được một cây bàng vuông cao 2m để trồng lại tại vị trí cũ.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi trụ sở này được bàn giao, đơn vị ký hợp đồng với người thuê. "Theo họ giải trình thì tận dụng không gian, cây có khả năng gãy đổ thì họ tự ý làm (cưa cây) chứ cũng không xin phép, báo cáo bên mình. Chúng tôi hết sức tiếc", vị lãnh đạo nói.

Ông cho biết đơn vị đã phối hợp với phường mời làm việc người thuê, người này nhận thức được việc này vô tình, chủ quan và hứa sẽ đền bù một cây mới tương tự kích thước như vậy cùng chủng loại.