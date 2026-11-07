Tiếc nuối cây bàng vuông đem từ Trường Sa về trồng ở Buôn Ma Thuột bị cưa hạ

Cây bàng vuông bị cưa sát gốc khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: M.LY

Chiều 7-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho biết đã vào cuộc xử lý liên quan vụ việc cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ), số 2, đường Quang Trung bị cưa hạ khiến người dân tiếc nuối.

Cây được trồng 15 năm

Theo thông tin, vào năm 2011, trong một chuyến công tác tại Trường Sa, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được các cán bộ, chiến sĩ ở đảo tặng một cây bàng vuông cao 40cm, được mọi người đem về trồng tại trụ sở của cơ quan này.

Sau 15 năm được trồng, chăm sóc, cây bàng vuông phát triển trở thành một phần cảnh quan của khuôn viên cơ quan.

Trụ sở cũ của cơ quan này tại số 2 Quang Trung sau khi không còn được sử dụng, công trình được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và được Sở Tài chính bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Tháng 9 vừa qua, ông H. (trú Đắk Lắk) đã làm thủ tục thuê lại trụ sở này với diện tích 943m2, giá thuê hơn 820 triệu đồng/năm nhằm mục đích kinh doanh.

Tài sản được cho thuê, cây bàng vuông đã bị cưa hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Được biết vừa qua khi dọn dẹp, cải tạo mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông này cho người cưa cây bàng vuông sát đến gốc.

Trên mạng xã hội, người dân ở Buôn Ma Thuột bày tỏ sự tiếc nuối khi cây bàng vuông quý giá này bị cưa hạ.

Một số người cho rằng có một chút Trường Sa giữa lòng Ban Mê, nay chỉ còn là hoài niệm khi cây bàng vuông bị cưa hạ.

"Thật xót xa và tiếc nuối. Giá như gốc cây lớn ấy được bảo tồn và giữ lại, để các em học sinh và chính chúng ta có cơ hội được nhìn tận mắt, chạm tận tay loài cây mà trước nay vốn chỉ được nghe kể qua những trang sách về biển đảo quê hương...", trên mạng xã hội bày tỏ.

Một số hình ảnh về cây, trái bàng vuông được đăng trên mạng xã hội

Sẽ xử phạt, buộc trồng lại cây khác cùng chủng loại

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho hay sau khi nhận được thông tin, lực lượng của phòng đã đến kiểm tra ngay, xác định cây bàng vuông này nằm trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ).

Nếu là cây bình thường ở trong khuôn viên trụ sở thì thuộc tài sản công. Tuy nhiên khi xác định cây có yếu tố văn hóa, lịch sử, thuộc dạng bảo tồn thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật (Nghị định 339 Chính phủ).

Qua xác minh, cây bàng vuông này có ý nghĩa văn hóa từ cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa tặng, được đoàn công tác đem về đây trồng.

Sau đó phòng có cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thống nhất lập biên bản, xác định cây thuộc dạng bảo tồn, có yếu tố văn hóa. Và đã mời làm việc đối với ông H. (là người thuê lại trụ sở này làm quán cà phê), sẽ xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả là trồng lại cây bàng vuông khác.

Vị lãnh đạo cho hay theo quy định, trong trường hợp cây thuộc diện bảo tồn, có yếu tố văn hóa, lịch sử thì sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng đối với cá nhân.

"Qua làm việc, ông H. nói không biết đó là cây bàng vuông. Chúng tôi nói nếu không phải cây này thì ông cũng sai vì đó là tài sản công, nếu ông muốn chặt hạ thì phải xin ý kiến của đơn vị quản lý, ông tự ý chặt là sai, vi phạm thì phải bị xử lý", vị lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo phòng này cho rằng ngoài việc lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính, còn yêu cầu ông H. khắc phục hậu quả là buộc trồng lại cây bàng vuông tại vị trí đã bị cưa hạ.

Bài viết đăng trên mạng xã hội tiếc nuối cây bàng vuông

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông H. cho biết khi thuê lại tài sản, lúc bàn giao thì danh mục tài sản bàn giao không có cây này. Vả lại cây này cũng không đánh số, đánh dấu cho biết cây đó là cây gì. Bên cạnh đó cây này được trồng trước đó, sau này xây nhà bảo vệ sát bên, cây phát triển, khi tiếp nhận ông thấy cây bị nghiêng một bên.

"Tôi nghĩ đây là cây bàng bình thường, không có trong danh mục tài sản bàn giao, lại bị nghiêng như đổ vậy, thấy nguy hiểm nên tôi mới cho anh em cắt cho khỏi ảnh hưởng đến người dân và những người thi công ở trong công trình này", ông H. nói.

Theo ông, vừa qua đơn vị chức năng đã mời ông lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả là trồng lại cây cùng chủng loại đó.

"Tôi đang nhờ người tìm cây cùng chủng loại là cây bàng vuông để trồng khắc phục. Bây giờ tôi chấp hành xử phạt và khắc phục hậu quả", ông H nói.

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