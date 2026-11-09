Người đem cây bàng vuông từ Trường Sa về trồng 15 năm trước tiếc nuối, xót xa khi cây bị cưa hạ

Cây bàng vuông tươi tốt trước khi bị cưa hạ - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Ngày 9-11, bà Triệu Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk, là người mang cây bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tặng về trồng tại khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cách đây 15 năm đã chia sẻ với Tuổi Trẻ về hành trình mang cây về trồng, chăm sóc.

Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa gửi vào cây bàng vuông

Bà kể vào tháng 4-2011, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đoàn công tác thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, bà và một người ở Đắk Lắk vinh dự có mặt trong đoàn.

Lúc này bà giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thăm đảo, lúc chuẩn bị về thì bà được cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa tặng cho cây bàng vuông cao 40cm.

Bà cho biết đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ tặng cho mình, vì vậy bà xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan để trồng ở khuôn viên trụ sở làm cây kỷ niệm, vừa là cây bóng mát.

Trái bàng vuông - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Mấy ngày nay khi nghe người ta cưa hạ cây bàng vuông "kỷ niệm" do chính tay mình trồng, chăm sóc, bà tỏ ra tiếc nuối, xót xa.

"Tôi tiếc quá bởi bao nhiêu tình cảm anh em cán bộ, chiến sĩ Trường Sa gửi vào đó. Lúc đó đi ra mấy đoàn nhưng chỉ có vài người được tặng cây bàng vuông thôi", bà nói.

Bà tâm sự rằng lúc đem cây về đất liền, khi đem lên máy bay phải rửa sạch bầu đất, bà lo không biết đem trồng có sống được không, tuy nhiên cây vẫn phát triển. Từ cây non 40cm, theo năm tháng cây cao lớn dần, xanh mướt, tỏa bóng trong khuôn viên trụ sở.

Từ tháng 7-2011 bà chuyển công tác sang Văn phòng Tỉnh ủy. Bà kể rằng ngày nào đi làm ngang qua thấy cây sinh trưởng tốt, ra quả là bà mừng vui.

"Giờ cây bị cưa hạ tôi thấy tiếc, thật xót xa. Tôi nghĩ người cho cưa hạ cây có thể do họ không biết ý nghĩa của cây bàng vuông này, nên họ cũng vô tình thôi. Cây bàng vuông đẹp vậy, làm bóng mát, nếu um tùm thì có thể cắt tỉa cành lá cho gọn gàng thôi chứ có ảnh hưởng gì đâu" - bà Ngoan nói.

Cây bàng vuông bị cưa sát gốc khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Lập biên bản xử phạt, buộc trồng lại cây cùng chủng loại

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho hay qua xác minh, cây bàng vuông này có ý nghĩa văn hóa từ cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa tặng, được đoàn công tác đem về trồng.

Sau đó phòng có cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thống nhất lập biên bản, xác định cây thuộc dạng bảo tồn, có yếu tố văn hóa. Và đã mời làm việc đối với ông H. (là người thuê lại trụ sở này làm quán cà phê).

Phòng này cho hay đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với ông H., đã trình UBND phường để ra quyết định xử phạt theo Nghị định 339 của Chính phủ về hành vi chặt hạ cây xanh, cây thuộc dạng bảo tồn.

Theo quy định, trong trường hợp cây thuộc diện bảo tồn, có yếu tố văn hóa, lịch sử thì sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài xử phạt còn yêu cầu ông H. khắc phục hậu quả là buộc trồng lại cây bàng vuông tại vị trí đã bị cưa hạ. Hiện nay ông này đã sưu tầm được một cây bàng vuông cao 2m để trồng lại tại vị trí cũ.

Tài sản được cho thuê, cây bàng vuông đã bị cưa hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Như Tuổi Trẻ đưa tin, cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ), số 2 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột bị cưa hạ khiến nhiều người tiếc nuối. Trụ sở cũ của cơ quan tại số 2 Quang Trung sau khi không còn được sử dụng, công trình được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và được Sở Tài chính bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, khai thác. Tháng 9 vừa qua, ông H. (trú Đắk Lắk) đã làm thủ tục thuê lại trụ sở này với diện tích 943m2, giá thuê hơn 820 triệu đồng/năm nhằm mục đích kinh doanh. Vừa qua khi dọn dẹp, cải tạo mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông này cho người cưa cây bàng vuông sát gốc.