Lập biên bản xử phạt, buộc trồng lại sau 'sự cố' cưa hạ cây bàng vuông Trường Sa 15 năm tuổi

Cây bàng vuông bị cưa sát gốc khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Như Tuổi Trẻ đưa tin, cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ), số 2, đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột bị cưa hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Cây mang từ Trường Sa về thiêng liêng và quý giá, sao nỡ cưa hạ?

Năm 2011, trong một chuyến công tác tại Trường Sa, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được các cán bộ, chiến sĩ ở đảo tặng một cây bàng vuông cao 40cm, được đem về trồng tại trụ sở cơ quan này.

Trụ sở cũ của cơ quan tại số 2 Quang Trung sau khi không còn được sử dụng, công trình được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và được Sở Tài chính bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Tháng 9 vừa qua, ông H. (trú Đắk Lắk) đã làm thủ tục thuê lại trụ sở này với diện tích 943m2, giá thuê hơn 820 triệu đồng/năm nhằm mục đích kinh doanh.

Vừa qua khi dọn dẹp, cải tạo mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông này cho người cưa cây bàng vuông sát đến gốc.

Cây bàng vuông trước khi bị cưa - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Nhiều bạn đọc tiếc nuối khi cây bàng vuông kỷ niệm này bị cưa hạ. Bạn đọc Sao Xẹt bày tỏ: "Cây bàng vuông mang về từ quần đảo Trường Sa đã trồng được hơn 15 năm. Biết bao ý nghĩa gửi gắm nơi cây xanh này. Vậy mà họ nỡ chặt bỏ. Thật xót xa".

Bạn đọc Phạm Thị Ngoan viết: "Cây bàng vuông vượt sóng gió Trường Sa về đến đất liền, mang theo cả hồn thiêng biển đảo và tình cảm của bao người, vậy mà nỡ lòng nào cưa hạ không thương tiếc"

Còn bạn đọc ĐẶNG BÌNH AN tiếc nuối: "Cây xanh đô thị đã quý, cây bàng vuông mang từ Trường Sa về lại càng thiêng liêng và quý giá gấp bội".

Nhiều người truy trách nhiệm. Bạn đọc Vt nêu: "Đừng bao giờ biện luận cho cái sai của mình. Tài sản công, hay bất kỳ thứ gì ko phải của mình thì ko nên tự tiện phá bỏ hay lấy đi".

Bạn đọc Thảo Hòa viết: "Mỗi cây bàng vuông từ đảo xa đất liền nhận về đều được chăm chút bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Nhìn hình ảnh cây bị cưa đứt mà thấy giận vô cùng".

"Cây bàng đưa Trường Sa về trong 15 năm, qua mấy đời cấp trưởng cấp phó, sao không ai làm tấm biển treo ở cây hoặc khắc viên đá đặt ở gốc. Khi cho thuê lại sao không xác định cây là bảo tồn mà đưa vào hợp đồng, cấm chặt hạ. Sao không bứng về trụ sở mới để trồng để bảo tồn lưu kỷ niệm. Giờ chặt hạ, dân phản ánh mới vào cuộc. Trồng cây mới thì ý nghĩa gì nữa", bạn đọc haxu đặt câu hỏi.

Hình ảnh về lá, quả bàng vuông - Ảnh: TRƯƠNG QUANG

Lập biên bản xử phạt, buộc trồng lại cây khác cùng chủng loại

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông H. (người thuê lại trụ sở trên) cho biết khi thuê lại tài sản, lúc bàn giao thì danh mục tài sản bàn giao không có cây này. Vả lại cây này cũng không đánh số, đánh dấu cho biết cây đó là cây gì. Bên cạnh đó cây này được trồng trước đó, sau này xây nhà bảo vệ sát bên, cây phát triển, khi tiếp nhận ông thấy cây bị nghiêng một bên.

"Tôi nghĩ đây là cây bàng bình thường, không có trong danh mục tài sản bàn giao, lại bị nghiêng như đổ vậy, thấy nguy hiểm nên tôi mới cho anh em cắt cho khỏi ảnh hưởng đến người dân và những người thi công ở trong công trình này", ông H. nói.

Theo ông, vừa qua đơn vị chức năng đã mời ông lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả là trồng lại cây cùng chủng loại đó.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho hay đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với ông H., đã trình UBND phường để ra quyết định xử phạt theo Nghị định 339 của Chính phủ về hành vi chặt hạ cây xanh, cây thuộc dạng bảo tồn.

Ngoài xử phạt còn yêu cầu ông H. khắc phục hậu quả là buộc trồng lại cây bàng vuông tại vị trí đã bị cưa hạ. Hiện nay ông này đã tìm được một cây bàng vuông cao 2m để trồng lại tại vị trí cũ.

Cây bàng vuông lúc trước

Hình ảnh cây bàng vuông không còn nữa - Ảnh: LÊ TRUNG

Đơn vị cho thuê nói gì? Ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong danh mục bàn giao trụ sở trên từ Sở Tài chính cho Trung tâm không có cây bàng vuông này, đơn vị chỉ quản lý đất, tài sản trên đất. "Trong danh mục kiểm kê, bàn giao không có cây này", ông nói và cho hay bên Sở và cơ quan chủ quản cũng không đề cập đến việc cây này có giá trị, kỷ niệm. Việc này cũng vô tình chứ đâu ai muốn, bây giờ xảy ra sự việc hết sức đáng tiếc. Theo ông Hưng, sau khi bàn giao, đơn vị ký hợp đồng với người thuê. "Theo họ giải trình thì tận dụng không gian, cây có khả năng gãy đổ thì họ tự ý làm (cưa cây) chứ cũng không xin phép, báo cáo bên mình. Chúng tôi hết sức tiếc", ông Hưng nói. Ông cho biết đơn vị đã phối hợp với phường mời làm việc người thuê, người này nhận thức được việc này vô tình, chủ quan và hứa sẽ đền bù một cây mới tương tự kích thước như vậy cùng chủng loại.