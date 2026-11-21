Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó giám đốc Công an TP Huế - thông tin về hai vụ án gây xôn xao trên mạng xã hội ở Huế nhiều ngày qua - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 21-11, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó giám đốc Công an TP Huế - chính thức thông tin về hai vụ án đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo Đại tá Phương, qua triển khai kế hoạch nắm tình hình, rà soát các hoạt động liên quan đến giáo dục và an ninh trật tự trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố hai vụ án liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ và các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, mua bán dâm.

Đối với vụ án thứ nhất, công an xác định có dấu hiệu đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trường tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu) và Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân).

Qua rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ, gồm Huỳnh Thị Châu (Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu) và Huỳnh Thị Ngọc Lan (chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan).

Đồng thời cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can về hành vi nhận hối lộ là ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành và ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Đối với vụ án thứ hai, Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết cơ quan công an đã làm rõ các hành vi liên quan đến việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô với người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án. Các hành vi, trách nhiệm của những người liên quan đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Sau khi có kết luận cuối cùng, công an sẽ thông tin chính thức đến báo chí.

Đại tá Phương nhấn mạnh hai vụ án trên hoàn toàn độc lập, khác nhau về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng những thông tin chưa được kiểm chứng, một số người đã gán ghép hai vụ việc với nhau, đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức.

Liên quan đến tình trạng phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Công an TP Huế đã xác minh, xử lý 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng liên quan đến hai vụ án, với tổng số tiền xử phạt hơn 126 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP Huế đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố để xác minh, làm rõ thêm những trường hợp có hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đại tá Hồ Xuân Phương đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

5 người đăng tin sai sự thật về việc nhiều hiệu trưởng ở Huế xin từ chức bị phạt 62,5 triệu đồng 5 người ở Huế bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên mạng xã hội.



