5 người đăng tin sai sự thật về việc nhiều hiệu trưởng ở Huế xin từ chức bị phạt 62,5 triệu đồng

Công an TP Huế làm việc với người đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc nhiều hiệu trưởng ở Huế xin từ chức - Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngày 13-11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết đã phát hiện, xác minh và xử phạt 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử phạt gồm H.T.N.N (27 tuổi, trú phường An Cựu), N.T.T.B (29 tuổi, trú phường Kim Long), Đ.T.K.L (23 tuổi, trú phường Thủy Xuân), N.P.T (17 tuổi, trú xã Hương An) và N.T.T.U (28 tuổi, trú phường Phú Xuân).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế xin từ chức, nhiều tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các thông tin này được đăng dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận dễ hiểu nhầm là thông tin xác thực.

Đáng chú ý một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Một số người dù không nắm rõ bản chất sự việc vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, 5 trường hợp đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến quy định pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Công an Huế cảnh báo việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng Công an TP Huế cảnh báo việc chia sẻ thông tin sai sự thật, suy diễn, bịa đặt hoặc gán ghép tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật khi chưa có căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, uy tín người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị xử lý hình sự. Người dùng mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng thông tin từ báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ. Ngay cả khi không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, không tiếp tục chia sẻ hoặc bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền. Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang phối hợp Công an các địa phương tiếp tục xác minh, làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.