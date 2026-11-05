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Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' đăng video sai sự thật về Xanh SM

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Công an TP.HCM đã bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà" đăng tải video trong đó có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM (tên gọi trước đây là Xanh SM).

Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' đăng video sai sự thật về Xanh SM - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà" - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Thanh (36 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công ty cổ phần di chuyển Xanh và Thông minh GSM kiến nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý việc một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiến hành rà soát, xác định tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà" do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Ngày 24-10, Thanh đã đăng tải video dài gần 10 phút có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. 

Trong đó, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận việc đăng tải video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm mục đích kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Tại cơ quan điều tra, ông Thanh thừa nhận đã sai khi đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về Xanh SM. Thanh cho biết đã chủ quan khi phát ngôn theo suy nghĩ cá nhân, không lường trước được nội dung do mình nói khiến người xem hiểu sai, gây ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của công ty.

"Tôi thật lòng xin lỗi Công ty Xanh SM, anh em tài xế và mọi người đã xem, tin vào những thông tin tôi đã đưa ra. Đây là những thông tin sai sự thật.

Tôi rất ân hận và xin chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói. Tôi khuyên mọi người đừng như tôi, đăng thông tin sai sự thật lên mạng, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật. Giờ tôi thật sự ân hận và mong mọi người lấy việc của tôi làm bài học để không phải mắc phải sai lầm như tôi", Thanh bày tỏ sự ân hận.

Công an TP.HCM cho biết vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ pháp luật.

Người đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình phạt tù.

Không thể lấy lý do "chia sẻ quan điểm cá nhân" hay mục đích thu hút lượt xem, tương tác để biện minh cho hành vi vi phạm. Mỗi người cần kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên mạng xã hội.

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    Chủ đề: lợi dụng quyền tự do dân chủ Công an TP.HCM điều 331 Bộ luật hình sự Facebook

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