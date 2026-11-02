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Bắt người trộm tiền du khách ở bến Bạch Đằng, làm rõ thông tin nam thanh niên 'bị bắt oan'

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Công an TP.HCM đã bắt nghi phạm trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại công viên bến Bạch Đằng. Đồng thời làm rõ thông tin liên quan một nam thanh niên bị người dân thông tin nhầm trong quá trình tìm kiếm kẻ trộm.

Bắt người trộm tiền du khách ở bến Bạch Đằng, làm rõ thông tin nam thanh niên 'bị bắt oan' - Ảnh 1.

Lê Văn Tiên trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại công viên bến Bạch Đằng - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 2-11, Công an phường Sài Gòn vẫn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, làm rõ người thực hiện vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại công viên bến Bạch Đằng.

Đồng thời xác minh thông tin liên quan một nam thanh niên bị người dân nhận diện nhầm trong quá trình tìm kiếm người trộm tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 0h30 sáng 30-10, chị V.Đ.A.Q. (19 tuổi) và anh M.N. (29 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại khu vực bờ sông công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng thì bị một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách của anh M.N.

Khi bị phát hiện và truy đuổi, người trộm tài sản trèo qua lan can, lẩn trốn vào khu vực khe đá gần bờ sông, sau đó quay lên lấy xe máy để tẩu thoát. Khi bị phát hiện, ngăn cản, đối tượng bỏ lại phương tiện, tiếp tục lẩn trốn.

Khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo đen, quần đùi màu xám, toàn thân bị ướt, đi bộ dọc bờ sông. Nghi ngờ người này liên quan vụ trộm, người dân khống chế và báo với lực lượng Công an phường đang có mặt tại hiện trường.

Nam thanh niên trên được xác định là N.Đ.B. (19 tuổi). Qua làm việc và tổ chức cho bị hại nhận diện, Công an phường xác định B. không phải người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục truy xét, đến khoảng 21h tối 31-10, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nghi phạm Lê Văn Tiên (40 tuổi, ngụ xã Bình Hưng) tại khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng nên đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Tiên thừa nhận đã lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N. Kết quả xác minh ban đầu xác định Tiên thực hiện hành vi một mình, không có đồng phạm.

Bắt người trộm tiền du khách ở bến Bạch Đằng, làm rõ thông tin nam thanh niên 'bị bắt oan' - Ảnh 2.

Bài viết không đúng sự thật về vụ trộm xảy ra tại công viên bến Bạch Đằng lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội ngày 1-11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook "Cao Trúc Chi" đăng 2 bài viết kèm video đề cập vụ việc. 

Trong đó có nội dung gọi đây là vụ "giật dây chuyền ở cầu Ba Son" và thông tin về một thanh niên "bị bắt oan". Các bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Công an Phường Sài Gòn đã mời chủ tài khoản là chị C.T.C. (38 tuổi) đến làm việc. Chị C. trình bày trưa 31-10, khi đang buôn bán trên đường Phan Xích Long, chị gặp anh N.Đ.B. đến mua nước.

Trong cuộc trò chuyện, B. cho biết mình là người xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng, bị nhận nhầm là người thực hiện vụ trộm và đã được cơ quan Công an xác minh, làm rõ, cho ra về.

Chị C. cho biết có thói quen quay video sinh hoạt hằng ngày, trò chuyện với khách hàng rồi đăng lên trang cá nhân để thu hút người theo dõi mà không có mục đích công kích, bôi nhọ hay cố ý gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức. Sau buổi làm việc, chị C. đã gỡ các bài viết, video liên quan và đăng bài đính chính.

Cơ quan Công an đã làm rõ vụ việc xảy ra tại công viên bến Bạch Đằng là trộm cắp tiền trong túi xách, không phải vụ giật dây chuyền như nội dung một số bài đăng trên mạng. Trong đó, N.Đ.B. không phải người thực hiện vụ trộm.

Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM đề nghị người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nguồn tin, không suy diễn, quy kết người khác thực hiện hành vi phạm tội khi chưa có kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Việc đăng tải hình ảnh, thông tin thiếu kiểm chứng có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống của người bị nhận nhầm và gia đình, đồng thời gây hoang mang dư luận.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời báo cơ quan Công an, cung cấp thông tin, hình ảnh để phục vụ xác minh; không kích động, đánh đập hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của người bị nghi ngờ.

Mỗi người cần có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải, chia sẻ; chủ động gỡ bỏ, đính chính khi phát hiện thông tin sai lệch, tránh tiếp tục lan truyền, gây tổn hại cho người khác.

Bắt người trộm tiền du khách ở bến Bạch Đằng, làm rõ thông tin nam thanh niên 'bị bắt oan' - Ảnh 3.Giật tiền nhân viên cây xăng bất thành, người đàn ông tiếp tục trộm tiền ở tiệm bánh thì bị bắt

Sau khi giật tiền trên tay nhân viên cây xăng Petrolimex trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) không thành, người đàn ông tiếp tục trộm tiền ở tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân (phường Gia Định) thì bị bắt.

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    Chủ đề: đăng tin sai sự thật Công an TP.HCM tin giả bến Bạch Đằng

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