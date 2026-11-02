Giật tiền nhân viên cây xăng bất thành, người đàn ông tiếp tục trộm tiền ở tiệm bánh thì bị bắt

Nghi phạm Phạm Duy Anh làm việc với Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt Phạm Duy Anh (44 tuổi, ngụ phường Gia Định) để điều tra hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Khoảng 14h45 phút ngày 30-10, Phạm Duy Anh đi xe máy ngang tiệm bánh Ngọc Cường tại số 12 Nguyễn Cửu Vân thì thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên để xe bên ngoài, lén vào trong, mở ngăn kéo lấy tiền. Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện sự việc và tri hô.

Duy Anh chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi theo, cùng người dân giữ lại và báo cho Công an phường Gia Định. Tại cơ quan Công an, Phạm Duy Anh khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với công an, Phạm Duy Anh khai trước khi đến tiệm bánh đã thực hiện hành vi cuớp giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (số 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng trên tay, Phạm Duy Anh giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên giữ chặt tiền nên Duy Anh không chiếm đoạt được và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera ghi lại hình ảnh Phạm Duy Anh giật tiền trên tay người bán xăng - Ảnh cắt từ video clip

Ngay sau đó, Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành xác minh địa điểm, tìm người bị hại.

Đến 23h30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C. - nhân viên cây xăng, đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Thời điểm xảy ra sự việc, do chưa bị mất tài sản nên anh C. chưa trình báo cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an, kể cả trường hợp đối tượng chưa lấy được tài sản.

Việc trình báo kịp thời giúp lực lượng chức năng sớm xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi và ngăn ngừa những vụ việc tiếp theo.

Khi xảy ra sự việc, cần ưu tiên an toàn cho bản thân và người xung quanh, tri hô để được hỗ trợ; ghi nhớ đặc điểm người, phương tiện, hướng di chuyển và bảo quản hình ảnh camera để cung cấp cho cơ quan Công an.