Đề nghị công an xử lý thông tin sai sự thật về giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế có văn bản gửi Công an thành phố đề nghị xử lý, ngăn chặn các cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về giám đốc sở trên mạng - Ảnh minh họa AI

Ngày 13-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết đã có văn bản gửi Ban giám đốc Công an thành phố đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc sở.

Theo văn bản, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Tân.

Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12-11.

Qua rà soát, kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế khẳng định những thông tin nêu trên không đúng sự thật.

Sở cho rằng việc lan truyền thông tin đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân giám đốc sở, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an TP Huế xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời sở đề nghị phối hợp các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cũng cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý.