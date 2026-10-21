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Thông tin cầu Ông Cốm ở Vĩnh Long bị sập là sai sự thật

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long, khẳng định thông tin cầu Ông Cốm bị sập lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Cầu đang được thay thế bằng cống trong dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34.

Thông tin cầu Ông Cốm bị sập ở Vĩnh Long là sai sự thật - Ảnh 1.

Đơn vị thi công chuẩn bị tháo dỡ cầu bàn giao cho địa phương để thi công các hạng mục khác - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 21-10, ông Nguyễn Văn Ngoạn - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long - cho biết thông tin cầu Ông Cốm bị sập lan truyền trên một số trang mạng xã hội là sai sự thật.

Theo ông Ngoạn, hiện cầu Ông Cốm đang được thi công hạng mục cống thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34, đoạn từ ranh xã Chợ Lách đến UBND xã Thạnh Ngãi (giai đoạn 1), nhằm thay thế cầu hiện hữu.

Trước đó, vào tháng 10-2025, UBND xã Phước Mỹ Trung đã có văn bản thông báo cắt giao thông để phục vụ thi công dự án.

"Đơn vị thi công chuẩn bị tháo dỡ cầu bàn giao cho địa phương để thi công các hạng mục khác, chứ không phải tuyến đường và cầu đang lưu thông bình thường mà bị sập như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận", ông Ngoạn nói.

Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung cho biết địa phương đã chỉ đạo Công an xã kiểm tra, xử lý các trang thông tin đăng tải nội dung không đúng sự thật.

Trước đó, một số trang mạng xã hội và tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng với nội dung như "Cầu Ông Cốm đã sập... cả nhà mình tìm hướng khác để lưu thông nha" hoặc "cảnh báo cầu Ông Cốm, hướng từ ngã ba Cây Gòn về Phú Sơn, bị sụp. Anh em tài xế chọn hướng di chuyển cho phù hợp".

Những thông tin này gây hiểu nhầm về tình trạng công trình, trong khi cầu đã nằm trong phạm vi thi công dự án và chuẩn bị được tháo dỡ để phục vụ các hạng mục tiếp theo.

Thông tin cầu Ông Cốm bị sập ở Vĩnh Long là sai sự thật - Ảnh 2.

Cầu Ông Cốm sẽ được tháo dỡ để lắp đặt cống mới chứ không hề có chuyện bị sụp lún - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Thông tin cầu Ông Cốm bị sập ở Vĩnh Long là sai sự thật - Ảnh 3.

Thông tin được một số trang mạng xã hội đăng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Thông tin cầu Ông Cốm bị sập ở Vĩnh Long là sai sự thật - Ảnh 4.Vụ dùng chẹt có cần cẩu tự chế di chuyển nhịp cầu sắt: Địa phương khắc phục xong sự cố

Vụ nhóm người dùng chẹt có cần cẩu tự chế di chuyển nhịp cầu sắt ở xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) rồi xảy ra sự cố, chính quyền xã Sơn Kiên đã khắc phục xong sự cố trên.

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    Chủ đề: sập cầu giao thông thi công Vĩnh Long

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