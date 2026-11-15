Đăng tin chưa kiểm chứng như 9 người ở Huế, khi nào bị xử lý hình sự?

Mới đây Công an TP Huế đã làm việc và ra quyết định xử phảt 9 người (với số tiền hơn 100 triệu đồng) do lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng làm đơn xin từ chức.

Người đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, sai sự thật, tin chưa kiểm chứng..., có thể bị xử lý ra sao? Người bị vu khống cần làm gì để bảo vệ mình?

Đây là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra khi chứng kiến nhiều trường hợp làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý các thông tin lan truyền trên mạng.

Đăng tin sai có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư TP Huế - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Võ Công Hạnh (Đoàn luật sư TP Huế) cho rằng trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội trở thành kênh thông tin quen thuộc.

Tuy nhiên chỉ một lượt chia sẻ, bình luận thiếu kiểm chứng, thông tin sai sự thật có thể lan truyền nhanh chóng, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Pháp luật hiện hành quy định người đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân.

Người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc nội dung vi phạm pháp luật.

Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác, tội vu khống hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khi bị bôi nhọ, vu khống hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, người bị hại cần bình tĩnh, chủ động thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Trước hết cần chụp ảnh màn hình, quay video bài viết, bình luận, hình ảnh hoặc video có nội dung vi phạm, bảo đảm thể hiện tên tài khoản, thời gian đăng tải và nội dung. Đồng thời lưu giữ đường link bài viết, tài khoản đăng tải, thông tin người chia sẻ, bình luận và các tin nhắn, email liên quan.

Trong trường hợp cần thiết, người bị hại có thể đề nghị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội để làm nguồn chứng cứ phục vụ giải quyết vụ việc.

Sau khi có chứng cứ, người bị hại có thể yêu cầu người đăng tải chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung, công khai xin lỗi, cải chính thông tin và cam kết không tiếp tục vi phạm.

Công an TP Huế làm việc với những người đăng tải, chia sẻ tin giả, sai sự thật về sự việc nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức - Ảnh: HỒNG NHUNG

Nếu người vi phạm không hợp tác, người bị hại có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xác minh, xử lý.

Ngoài ra, người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín còn có quyền khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại thực tế và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Nền tảng mạng xã hội có trách nhiệm gì khi người dùng bị vu khống bởi tin giả?

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, các nền tảng mạng xã hội có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thời hạn quy định.

Các nền tảng cũng phải phối hợp cung cấp thông tin định danh tài khoản vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra.

Nếu khiếu nại đến nền tảng nhưng không được xử lý, người bị hại có thể gửi phản ánh kèm bằng chứng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan công an để đề nghị can thiệp.

Làm gì để bảo vệ mình trước tin giả? Theo luật sư Võ Công Hạnh, quyền tự do ngôn luận được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không thể lợi dụng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Theo Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015, người đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm hoặc bôi nhọ làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định. Để tránh vi phạm, người dùng cần kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, ưu tiên thông tin từ báo chí chính thống và cơ quan nhà nước; không bình luận quy chụp, công kích cá nhân; không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin đời tư hoặc tin nhắn riêng của người khác khi chưa được đồng ý. Một cú nhấp chuột có thể khiến thông tin sai sự thật lan đi rất xa. Vì vậy, kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn tránh gây tổn hại cho người khác.

Theo Công an TP Huế, đến nay đơn vị đã tiến hành làm việc và ra quyết định xử phạt 9 người với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng liên quan đến hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật, tin giả trên mạng xã hội về việc nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức.