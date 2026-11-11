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Trong 1 tháng, Công an TP Huế xử phạt vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Sau một tháng cao điểm tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm giao thông, dự kiến xử phạt gần 10 tỉ đồng.

Một tháng công an Huế xử phạt vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an TP Huế dự kiến xử phạt hành chính về vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng chỉ trong vòng 1 tháng qua - Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngày 11-11, Công an TP Huế tổ chức hội nghị sơ kết một tháng triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, trong đó có vi phạm giao thông đối với người nước ngoài.

Theo đó, từ ngày 8-10 đến 8-11-2026, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 479 tổ, 492 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 8.605 phương tiện và lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm giao thông, dự kiến xử phạt gần 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý trong số các trường hợp vi phạm bị phát hiện có 246 trường hợp thuộc lứa tuổi học sinh.

Một tháng công an Huế xử phạt vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng - Ảnh 3.

Cán bộ CSGT Công an TP Huế cứu người đuối nước trên sông Hương. Hành động này được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng gửi thư khen ngợi - Ảnh: Công an TP Huế

Trong lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng công an phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý nhiều vụ việc, đối tượng. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, duy trì 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy.

Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, Công an TP Huế khởi tố 4 vụ với 7 bị can, xử lý hành chính 48 vụ việc vi phạm.

Công an cấp xã phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, hoạt động của Tổ công tác 785 và các tổ tuần tra công an cấp xã tiếp tục phát huy hiệu quả. Các tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong trong 1 tháng qua.

Một tháng công an Huế xử phạt vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế - Ảnh: HỒNG NHUNG

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố còn tích cực hỗ trợ, cứu giúp người dân trong những tình huống nguy cấp.

Nổi bật là các vụ cứu người đuối nước trên sông Hương, cứu hai ngư dân bị lật thuyền và cứu người đuối nước giữa đêm khuya. Những hành động dũng cảm này đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, Giám đốc công an thành phố tặng giấy khen.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế - yêu cầu công an các đơn vị nghiêm túc khắc phục hạn chế, không chủ quan với kết quả bước đầu, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm đường phố và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Trong 1 tháng, Công an TP Huế xử phạt vi phạm giao thông gần 10 tỉ đồng - Ảnh 4.Công an Đồng Tháp bác thông tin cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm gây tai nạn

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin về việc cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm dẫn đến va chạm giao thông lan truyền trên Facebook là không đúng sự thật. Công an đang xác minh nguồn phát tán thông tin để xử lý theo quy định.

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    Chủ đề: vi phạm giao thông Bộ Công an vi phạm Xử phạt Công an TP Huế

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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