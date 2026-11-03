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TP.HCM: Hơn 321.000 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Từ ngày 15-12-2025 đến 8-10-2026, lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, xe máy chiếm hơn 217.000 trường hợp.


TP.HCM: Hơn 321.000 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông TP.HCM ghi hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông - Ảnh: PC08

Ngày 3-11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ ngày 15-12-2025 đến 8-10-2026, thông qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh.

Trong số này, có hơn 217.000 trường hợp người chạy xe máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp tài xế ô tô vi phạm. Theo Phòng PC08, thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Song song đó, công tác ứng dụng camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh cũng được đẩy mạnh. Đáng chú ý, không ít người vẫn có tâm lý cho rằng những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy trên vỉa hè, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo, dừng đỗ xe sai quy định... chỉ bị phát hiện khi có cảnh sát giao thông tuần tra trực tiếp trên đường và dừng phương tiện xử lý.

Tuy nhiên, trên thực tế ngay cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, các hành vi vi phạm vẫn có thể bị hệ thống camera giám sát ghi nhận. Hình ảnh thu thập được là căn cứ để cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.

Đại diện Phòng PC08 cho biết việc tăng cường xử phạt qua hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, mà còn tạo tính răn đe, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý. Qua đó, lực lượng chức năng mong muốn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm giao thông dù có hay không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, góp phần phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo quy định, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có), yêu cầu đến trụ sở cơ quan, đơn vị để giải quyết vụ việc vi phạm.

Hơn 321.000 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội qua camera ở TP.HCM - Ảnh 2.Mục tiêu đến 2030: 90% vi phạm giao thông được xử lý điện tử, camera phủ 100% cao tốc

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là xử lý ít nhất 90% vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông bằng phương thức điện tử, giảm tối thiểu 50% thời gian phát hiện và điều phối xử lý sự cố, tai nạn giao thông.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: Camera camera phạt nguội phạt 'nguội' camera AI Cảnh sát giao thông

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