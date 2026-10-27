Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

163 xe máy chạy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái mỗi trường hợp

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Lực lượng cảnh sát giao thông công bố 163 trường hợp chạy xe máy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp (TP.HCM). Mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nguội 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái theo quy định.

Hàng trăm xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình, xử phạt - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp vi phạm biến vỉa hè dành cho người đi bộ thành “làn đường riêng" - Ảnh cắt từ clip

Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) vừa công bố những trường hợp vi phạm giao thông khi chạy xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó có 163 trường hợp chạy xe máy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp. 

Theo Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, hành vi chạy xe máy trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại những khu vực đông người, gần trường học và trong các khu dân cư. Việc này không chỉ cản trở lối đi mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của người đi bộ, nhất là người già, trẻ em và người khuyết tật. 

Đáng chú ý, bên cạnh việc tuần tra, phát hiện và xử lý trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường ghi hình vi phạm để xác minh, xử lý qua hình thức phạt nguội.

Việc ghi nhận vi phạm qua hình ảnh giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ khách quan trong quá trình xác minh, xử lý theo quy định, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời góp phần ngăn ngừa tai nạn, trả lại không gian an toàn cho người đi bộ.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè trái quy định bị phạt tiền đến 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe, trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không chạy xe trên vỉa hè để tránh ùn tắc hoặc rút ngắn quãng đường.

Hàng trăm xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình, xử phạt - Ảnh 2.

Mã QR tra cứu nhanh 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TPHCM

163 xe máy chạy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái mỗi trường hợp - Ảnh 3.2 buổi sáng, hơn 100 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh bị 'phạt nguội'

Ngày 26-12, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh công bố danh sách hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè bị ghi hình, xử phạt trên tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Oanh thuộc phường Gò Vấp.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xe máy leo vỉa hè vi phạm Vỉa hè trật tự an toàn giao thông leo vỉa hè

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất