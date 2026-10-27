163 xe máy chạy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái mỗi trường hợp

Nhiều trường hợp vi phạm biến vỉa hè dành cho người đi bộ thành “làn đường riêng" - Ảnh cắt từ clip

Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) vừa công bố những trường hợp vi phạm giao thông khi chạy xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó có 163 trường hợp chạy xe máy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Theo Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, hành vi chạy xe máy trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại những khu vực đông người, gần trường học và trong các khu dân cư. Việc này không chỉ cản trở lối đi mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của người đi bộ, nhất là người già, trẻ em và người khuyết tật.

Đáng chú ý, bên cạnh việc tuần tra, phát hiện và xử lý trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường ghi hình vi phạm để xác minh, xử lý qua hình thức phạt nguội.

Việc ghi nhận vi phạm qua hình ảnh giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ khách quan trong quá trình xác minh, xử lý theo quy định, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời góp phần ngăn ngừa tai nạn, trả lại không gian an toàn cho người đi bộ.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè trái quy định bị phạt tiền đến 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe, trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không chạy xe trên vỉa hè để tránh ùn tắc hoặc rút ngắn quãng đường.

Mã QR tra cứu nhanh 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TPHCM