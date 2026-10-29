Cần Thơ tăng phạt nguội, ô tô đậu trên vỉa hè, xe đi ngược chiều đều bị ghi hình

Cảnh sát giao thông ghi hình xe vi phạm dừng đỗ sai quy định trên đường Nguyễn Văn Cừ ngày 29-10 - Ảnh: NGỌC HÂN

Ngày 29-10, phóng viên Tuổi Trẻ theo chân tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ, tuần tra trên một số tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, đoạn trước Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, và đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn trước Bệnh viện Trường đại học Y dược Cần Thơ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ghi hình nhiều trường hợp vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định, đi sai làn đường, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe vừa cầm và sử dụng điện thoại. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, qua ghi hình, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 30-35 trường hợp vi phạm mỗi ngày. Trong khi đó, số trường hợp vi phạm được phát hiện qua hình thức phạt nguội trên toàn TP Cần Thơ là hơn 100 trường hợp mỗi ngày.

Đại diện đơn vị cho biết việc tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, sau thời gian triển khai Nghị định 168-2024 và Nghị định 238-2026, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chủ quan, tái diễn vi phạm khi không thấy lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.

Những trường hợp xe ô tô đậu trên vỉa hè trước cổng Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ bị lực lượng chức năng phát hiện, ghi hình - Ảnh: NGỌC HÂN

Từ hình ảnh, video thu thập được, cảnh sát giao thông sẽ rà soát, xác minh thông tin phương tiện và hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đơn vị cũng phối hợp với địa phương mời người vi phạm đến làm việc, bảo đảm việc xử lý khách quan, minh bạch.

Một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết việc kết hợp tuần tra trực tiếp với ghi hình bằng thiết bị nghiệp vụ giúp phát hiện, xử lý vi phạm không chỉ phụ thuộc vào thời điểm có lực lượng làm nhiệm vụ trên đường, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức tự giác của người tham gia giao thông.