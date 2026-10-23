Công an Đồng Tháp bác thông tin cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm gây tai nạn

Nội dung sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 23-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc người tham gia giao thông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn là bịa đặt, sai sự thật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh thông tin được tài khoản Facebook "Damsan Rčăm" đăng tải trên trang cá nhân.

Trước đó, tài khoản này đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung: "Giá phải trả cho hành vi cố tình bỏ chạy khi tham gia giao thông! Tình huống va chạm giao thông khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ truy đuổi là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ thường bắt nguồn từ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cố tình tăng ga bỏ chạy của người vi phạm".

Nội dung bài viết đề cập đến việc người tham gia giao thông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn. Bài viết cũng đề cập các hệ lụy và mức xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung bài viết lan truyền.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguồn phát tán thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; ưu tiên theo dõi các nguồn tin chính thống, không chia sẻ hoặc bình luận phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.