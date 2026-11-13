Đề nghị công an xử lý tin giả về bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo

TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo ((Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế) khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến cá nhân anh trong những ngày qua là tin giả - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 13-11, Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản gửi Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến bác sĩ TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế).

Theo đó trong ngày 12-11, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin tin giả, sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo.

Qua rà soát, kiểm tra, bệnh viện khẳng định các thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật. Việc phát tán những thông tin này gây ảnh hưởng đến cá nhân bác sĩ Bảo và uy tín của bệnh viện.

Bệnh viện đề nghị Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán nội dung sai sự thật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bệnh viện cũng đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Bệnh viện Trung ương Huế cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

TS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo: Tin giả ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và uy tin của tôi Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo cho biết anh đang đi công tác ở nước ngoài. Sau khi tin giả liên quan đến anh xuất hiện trên mạng xã hội, anh cảm thấy rất mệt mỏi. "Tôi rất mệt mỏi vì những thông tin giả lan truyền trên mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống, uy tín của cá nhân tôi và Bệnh viện Trung ương Huế", bác sĩ Bảo chia sẻ.

BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo hiện là tiến sĩ, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Huế. BS Bảo được biết đến là Á quân "có nụ cười thiên thần" ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2004. Trước đó anh từng là nhà vô địch của chương trình Rung chuông vàng năm 2003 do VTV tổ chức.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2004: Trở về để phục vụ bà con quê mình Từng được khán giả gọi là 'á quân gây tiếc nuối nhất' Đường lên đỉnh Olympia 2004, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo giờ là tiến sĩ, phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Huế.







