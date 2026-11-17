"Thành Lê Lai" và "Hảo Hán Mini" tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" do Phan Tấn Thành (49 tuổi, ngụ phường Bến Thành; tự "Thành Lê Lai") và Phan Hiếu Thịnh (24 tuổi, ngụ xã Nhà Bè) thực hiện.

Kết quả điều tra xác định Phan Tấn Thành là người tạo lập, sử dụng tài khoản Facebook "Thành Lê Lai". Thành đã tự quay video và đăng tải lên tài khoản Facebook này những nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Theo tìm hiểu, tài khoản Facebook "Thành Lê Lai" đăng tải nhiều video Phan Tấn Thành kể về cuộc sống giang hồ, khoe "chiến tích" những lần vào tù ra tội và chia sẻ chuyện sinh hoạt trong trại giam.

Cơ quan điều tra xác định các video chứa những thông tin, phát ngôn mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Phan Tấn Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ bán hàng trên mạng.

Liên quan kênh TikTok "Hảo Hán Mini", trong video đăng trên Facebook ngày 3-9, Thành cho rằng chủ kênh này đã tự ý cắt ghép, sử dụng hình ảnh của mình với mục đích xấu. Thành đồng thời cảnh báo sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra và xác định Phan Hiếu Thịnh là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini".

Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9-2026 đã theo dõi tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1", tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn lượt xem, cá biệt có video thu hút hơn 150.000 lượt xem.