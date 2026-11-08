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Vụ bắt 'Hiệp đen': Hé lộ vai trò các thành viên ê kíp làm phim giang hồ mạng

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Khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM) do "Hiệp đen" làm chủ cũng chính là nơi "ra lò" những kịch bản clip giang hồ mạng cổ súy những quan niệm lệch lạc, tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.

Vai trò của các thành viên trong ê kíp làm phim giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 1.

"Hiệp đen" và 13 đồng phạm bị Công an TP.HCM bắt sau những video clip giang hồ mạng - Ảnh: C.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông"; "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" do Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, còn gọi là "Hiệp đen) và đồng phạm thực hiện.

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết "Hiệp đen" có mối quan hệ, kết nối với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, xăm trổ, có biểu hiện hoạt động theo kiểu giang hồ.

Các nghi phạm tự ý bàn bạc, dàn dựng các clip có nội dung bạo lực, mang màu sắc giang hồ để đăng tải lên mạng xã hội. 

Những nội dung này có tác động tiêu cực, cổ súy lối sống bạo lực, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của giới trẻ và tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo điều tra viên, khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM) do "Hiệp đen" làm chủ cũng chính là địa điểm mà các nghi phạm cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý tưởng và xây dựng kịch bản kiểu giang hồ mạng.

Vai trò của các thành viên trong ê kíp làm phim giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 2.

Băng nhóm "Hiệp đen" tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, "Hiệp đen" là người khởi xướng ý tưởng, Trịnh Quốc Long giữ vai trò đạo diễn, còn Nguyễn Văn Nghĩa vừa tham gia hỗ trợ quay phim, vừa trực tiếp diễn xuất trong các cảnh theo kịch bản do Hiệp và Long đề ra.

Trong khi đó, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam giữ vai trò giúp sức "Hiệp đen" thực hiện các đoạn video clip "giang hồ mạng".

Nội dung các clip chủ yếu xoay quanh những câu chuyện về tình nghĩa anh em giang hồ, thể hiện lối sống, cách ứng xử mang màu sắc giang hồ, qua đó cổ súy những quan niệm lệch lạc, có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.

Các clip được đăng tải thường xuyên, thu hút lượng lớn lượt xem và chia sẻ, qua đó khuếch đại hình ảnh, thanh thế của các đối tượng trên mạng xã hội. Mục đích là đánh bóng tên tuổi, từ đó kiếm tiền thông qua hoạt động quảng cáo trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và làm rõ "Hiệp đen" cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa hoạt động cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Hé lộ vai trò các thành viên trong ê kíp làm phim giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 3.Giang hồ mạng 'Hiệp đen' và 13 đồng phạm bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt "Hiệp đen" cùng 13 đồng phạm vì dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung "giang hồ mạng"; cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

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    Chủ đề: cảnh sát hình sự Công an TP.HCM giang hồ mạng giang hồ

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