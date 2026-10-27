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Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen sản xuất nhiều phim có nội dung bạo lực đăng lên mạng xã hội để câu view, kiếm tiền và đánh bóng tên tuổi, có tập thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen - Ảnh 1.

Hình ảnh được cắt ra từ video Ơn nghĩa giang hồ do nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen sản xuất - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 27-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 người liên quan nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen.

Các bị can bị điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến nay, Đào Ngọc Giàu (diễn viên vai Cọp đen), Nguyễn Hoàng Việt (đạo diễn), Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản và mời nhiều người tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số nơi khác.

Nhóm này đã sản xuất hàng loạt phim ngắn gồm Ơn Nghĩa Giang Hồ (4 tập), Thành phố Sói (3 tập), Ơn đền oán trả (2 tập), Khu tao sống (2 tập) và Hồng lửa (1 tập). Các phim này đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok nhằm câu view, câu like, kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Theo công an, nội dung các phim tập trung xây dựng hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen - Ảnh 2.
Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen - Ảnh 3.

Đạo cụ được nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen sử dụng để quay phim - Ảnh: Công an cung cấp

Những người tham gia đóng phim chủ yếu có hình ảnh "xăm trổ", sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm. Nội dung phim còn có các tình tiết về tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc; sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm "giang hồ".

Các phim được đăng tải kèm những từ khóa như "phim xã hội đen", "phim về giang hồ hay nhất", "anh em xã hội"… đồng thời được chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Theo xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Công an nhận định không gian mạng đang bị một số đối tượng lợi dụng để xây dựng hình ảnh cá nhân, gây dựng thanh thế và kiếm lợi từ sự tò mò của người xem.

Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen - Ảnh 4.

Một số bị can trong nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen tại cơ quan công an - Ảnh: A LỘC

Việc những nội dung bạo lực được dàn dựng dưới hình thức phim giải trí, lặp đi lặp lại với tần suất cao có thể khiến người xem, nhất là thanh thiếu niên, tiếp nhận sai lệch về nhận thức, xem nhẹ pháp luật.

Đặc biệt, việc tô vẽ hình tượng "giang hồ" như biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và sự thành công có thể tác động đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của người trẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, làm rõ các hành vi khác để xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai triển khai 15 tổ công tác, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ những người liên quan tại Đồng Nai và TP.HCM. Sau đó, công an ra lệnh bắt khẩn cấp 11 người để phục vụ điều tra.

Không tiếp tay lan truyền nội dung "giang hồ mạng"

Công an TP Đồng Nai cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, công an khuyến cáo người dân tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác.

Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Đồng Nai khởi tố 20 bị can trong vụ ‘giang hồ mạng’ Cọp đen - Ảnh 5.Phạt quản trị viên hội nhóm Facebook duyệt đăng tin sai sự thật về ‘giang hồ mạng’ Trường Con

Một quản trị viên hội nhóm Facebook có khoảng 257.500 thành viên bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì duyệt đăng hình ảnh, thông tin sai sự thật về người được biết đến với biệt danh “giang hồ mạng” Trường Con nhằm câu view, câu like.

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A LỘC
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    Chủ đề: Bạo lực giang hồ mạng Công an TP Đồng Nai mạng xã hội khởi tố

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