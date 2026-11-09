‘Hiệp đen’ sợ hãi, ‘Sơn mặt quỷ’ hứa bỏ mạng xã hội sau khi bị bắt





"Hiệp đen" làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, còn gọi là "Hiệp đen"), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ lời khai của những người tham gia vào quá trình dàn dựng, quay và đăng tải các video mang màu sắc giang hồ trên mạng xã hội.

Theo đó, Lâm Duy Bảo Sơn (còn gọi "Sơn mặt quỷ") khai có bốn tiền án liên quan đến đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng trái phép chất ma túy.

"Tôi đã thành khẩn khai báo, bản thân rất xấu hổ, ăn năn hối hận, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi đã sợ lắm rồi, khi ra tù tôi sẽ về quê tìm công việc, chăm lo cho vợ con, không lên mạng xã hội nữa", Sơn nói.

Cơ quan điều tra xác định Lâm Duy Bảo Sơn là đồng phạm của "Hiệp đen" về tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông".

"Sơn mặt quỷ" (dấu x) và "Hiệp đen" cùng các đồng phạm - Ảnh: Công an cung cấp

Còn bị can Nguyễn Sơn Lâm (tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) khai những chiếc nhẫn đeo trên tay trong những đoạn clip "giang hồ mạng" chỉ là đạo cụ, đều là vàng giả.

Theo Lâm, việc đeo nhẫn giả để khoe mẻ, tạo vẻ giàu có, thể hiện bản thân và đánh bóng tên tuổi, qua đó tạo thuận lợi cho việc kết nối cho vay tiền.

Trong vụ án, Nguyễn Sơn Lâm có vai trò đồng phạm với "Hiệp đen" về tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, "Hiệp đen" khai sau khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam, bản thân rất hối hận và cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với cơ quan thực thi pháp luật.

"Hiệp đen" cũng thừa nhận vàng vòng đeo trên người trong những đoạn video clip giang hồ mạng đều là vàng giả, được mua ở chợ, mục đích để giống xã hội đen trên phim.

"Sau khi chấp hành án trở về xã hội sẽ cố gắng trở thành người lương thiện, làm một người nông dân, trồng rau, nuôi cá, không đưa thông tin tiêu cực, phản cảm lên mạng xã hội", Hiệp cam kết.

Vụ bắt 'Hiệp đen': Hé lộ vai trò các thành viên ê kíp làm phim giang hồ mạng Khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM) do "Hiệp đen" làm chủ cũng chính là nơi "ra lò" những kịch bản clip giang hồ mạng cổ xúy những quan niệm lệch lạc, tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.



