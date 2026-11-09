Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

‘Hiệp đen’ sợ hãi, ‘Sơn mặt quỷ’ hứa bỏ mạng xã hội sau khi bị bắt

tác giả
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Đằng sau những màn khoe mẽ, ra vẻ giang hồ như trường hợp “Hiệp đen” và đồng phạm là bài học về cái giá của việc bất chấp pháp luật để được nổi tiếng. Đừng để lượt xem, lời tung hô dẫn lối, đừng cổ xúy, bắt chước những hành vi sai trái rồi đánh đổi bằng sự hối hận.


‘Hiệp đen’ sợ hãi, ‘Sơn mặt qủy’ hứa bỏ mạng xã hội sau khi bị bắt - Ảnh 1.

"Hiệp đen" làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, còn gọi là "Hiệp đen"), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ lời khai của những người tham gia vào quá trình dàn dựng, quay và đăng tải các video mang màu sắc giang hồ trên mạng xã hội.

Theo đó, Lâm Duy Bảo Sơn (còn gọi "Sơn mặt quỷ") khai có bốn tiền án liên quan đến đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng trái phép chất ma túy. 

"Tôi đã thành khẩn khai báo, bản thân rất xấu hổ, ăn năn hối hận, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi đã sợ lắm rồi, khi ra tù tôi sẽ về quê tìm công việc, chăm lo cho vợ con, không lên mạng xã hội nữa", Sơn nói.

Cơ quan điều tra xác định Lâm Duy Bảo Sơn là đồng phạm của "Hiệp đen" về tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông".

‘Hiệp đen’ sợ hãi, ‘Sơn mặt qủy’ hứa bỏ mạng xã hội sau khi bị bắt - Ảnh 3.

"Sơn mặt quỷ" (dấu x) và "Hiệp đen" cùng các đồng phạm - Ảnh: Công an cung cấp

Còn bị can Nguyễn Sơn Lâm (tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) khai những chiếc nhẫn đeo trên tay trong những đoạn clip "giang hồ mạng" chỉ là đạo cụ, đều là vàng giả. 

Theo Lâm, việc đeo nhẫn giả để khoe mẻ, tạo vẻ giàu có, thể hiện bản thân và đánh bóng tên tuổi, qua đó tạo thuận lợi cho việc kết nối cho vay tiền.

Trong vụ án, Nguyễn Sơn Lâm có vai trò đồng phạm với "Hiệp đen" về tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, "Hiệp đen" khai sau khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam, bản thân rất hối hận và cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với cơ quan thực thi pháp luật.

"Hiệp đen" cũng thừa nhận vàng vòng đeo trên người trong những đoạn video clip giang hồ mạng đều là vàng giả, được mua ở chợ, mục đích để giống xã hội đen trên phim.

"Sau khi chấp hành án trở về xã hội sẽ cố gắng trở thành người lương thiện, làm một người nông dân, trồng rau, nuôi cá, không đưa thông tin tiêu cực, phản cảm lên mạng xã hội", Hiệp cam kết.

Lời hối hận muộn màng của 'Hiệp đen' và ê kíp giang hồ mạng - Ảnh 3.Vụ bắt 'Hiệp đen': Hé lộ vai trò các thành viên ê kíp làm phim giang hồ mạng

Khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM) do "Hiệp đen" làm chủ cũng chính là nơi "ra lò" những kịch bản clip giang hồ mạng cổ xúy những quan niệm lệch lạc, tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Công an TP.HCM cho vay lãi nặng giang hồ mạng phim giang hồ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất