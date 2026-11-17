"Thành Lê Lai" tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Tấn Thành (49 tuổi, ngụ phường Bến Thành; tự "Thành Lê Lai") để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hiếu Thịnh (24 tuổi, ngụ xã Nhà Bè) để điều tra về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Thành phố phát hiện các video đăng trên Facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Phòng Cảnh sát hình sự qua xác minh đã xác định Phan Tấn Thành là người tạo lập, sử dụng Facebook trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Phan Tấn Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

"Hảo Hán Mini" Phan Hiếu Thịnh - Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Phan Hiếu Thịnh là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” (tên định danh @haohanminivietnam). Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9-2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn lượt xem, cá biệt có video thu hút hơn 150.000 lượt xem.

"Thành Lê Lai" và tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" - Ảnh chụp màn hình

Công an TP.HCM cho biết vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người sử dụng mạng xã hội để dựng chuyện, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân nhằm thu hút sự chú ý hoặc phục vụ lợi ích riêng.

Việc tự tạo dựng nội dung sai sự thật rồi công khai phát tán cần được xem xét, xử lý nghiêm trên cơ sở hành vi, chứng cứ và hậu quả cụ thể.

Không thể lấy danh nghĩa “kể chuyện”, “nêu quan điểm cá nhân”, “làm nội dung” để biện minh cho những thông tin do chính mình bịa đặt. Cũng không thể xem việc tải video của người khác rồi đăng lại là hành động vô can. Người đăng lại đang trực tiếp đưa nội dung đó đến thêm nhiều người, làm gia tăng phạm vi lan truyền và nguy cơ gây tổn hại.

Sự thật không được quyết định bằng số lượt xem. Danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thể bị đem ra đánh đổi để lấy tương tác hoặc lợi ích kinh doanh. Những lời lẽ thách thức, đe dọa, cổ xúy bạo lực cũng không thể trở thành công cụ tạo dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

Người sử dụng mạng xã hội cần chấm dứt việc tùy tiện đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; không tiếp tay phát tán nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm, đe dọa người khác. Khi phát hiện dấu hiệu sai phạm cần cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý; không tự suy diễn, quy kết rồi phát tán thành những cáo buộc công khai.

Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Mọi hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin vi phạm sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ, hậu quả và quy định pháp luật. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên mạng xã hội.

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