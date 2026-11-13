Bắt diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy, Vinh K5...

Các bị can Vinh K5, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy - Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng "giang hồ mạng", không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, tự "Hiệp đen", cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc "Huy Bến xe" có sự tham gia của Hiệp đen cùng nhiều người khác.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (47 tuổi; ngụ TP.HCM), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào (38 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết Hiệp có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim có sự tham gia của khoảng 40-50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Các bị can bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger (28 tuổi), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (32 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (53 tuổi; ngụ TP.HCM); Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (47 tuổi; ngụ TP.HCM); Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (34 tuổi; ngụ TP.HCM); Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (46 tuổi; ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (36 tuổi; ngụ tỉnh Đắk Lắk); Phan Hữu Liêm (37 tuổi; ngụ TP.HCM); Nguyễn Thanh Vũ (33 tuổi; ngụ tỉnh An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC02) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ảnh bìa phim "Huy Bến xe"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy Bến xe" và các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin liên quan đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án. Không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người lợi dụng việc sản xuất, đăng tải phim, clip để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng "giang hồ mạng", cổ xúy bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Danh tiếng, lượng người theo dõi hay vỏ bọc "sản phẩm giải trí" không thể là lá chắn cho hành vi phạm pháp. Mọi hành vi vi phạm phải được làm rõ, xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ và vai trò của từng người, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Những cá nhân đang thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi này phải chấm dứt ngay, chủ động khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra; không tiếp tục phát tán nội dung vi phạm, che giấu hành vi hoặc cản trở quá trình điều tra.

"Hiệp đen" bị bắt thế nào? Đoạn clip diễn cảnh "Hiệp đen" cầm súng mô hình thị uy đàn em do "Long dê" đăng trên TikTok vào ngày 15-6-2020 - Ảnh chụp màn hình Trước đó, ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp, Lâm Duy Bảo Sơn (còn gọi "Sơn mặt quỷ"), Nguyễn Sơn Lâm (tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) và 11 bị can đồng phạm. Trong đó, "Hiệp đen" bị khởi tố về các tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Tuấn Hiệp" thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, ngay tại khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM) do Hiệp làm chủ, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về "anh em giang hồ" để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok. Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại. Ngày 15-6-2020, Trịnh Quốc Long (tự "Long dê") sử dụng tài khoản TikTok "Longdebd1978" đăng tải đoạn video trên, thu hút 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới "giang hồ". Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ "Hiệp đen" cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng Lâm và Nghĩa cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.