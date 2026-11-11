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Giang hồ mạng Bình 'Trọc' bị khởi tố

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Giang hồ mạng Bình 'Trọc' vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giang hồ mạng Bình Trọc bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai với "Bình 'Trọc' - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (còn gọi là Bình "Trọc", 53 tuổi, trú phường Đống Đa, Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, tháng 3-2023, Bình và Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải.

Bình "Trọc" đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi. Bình yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11-2023, anh C. chuyển cho Bình "Trọc" tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Giang hồ mạng Bình Trọc bị khởi tố - Ảnh 2.

Giang hồ mạng Bình "Trọc" - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Bình "Trọc" khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi, ủng hộ các nội dung này.

Bình "Trọc" - một cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay.

Đáng chú ý, trang TikTok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo dõi.

Nhiều clip của Bình xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ xúy những clip tô vẽ hình ảnh "giang hồ", đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ xúy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

Giang hồ mạng Bình Trọc bị khởi tố - Ảnh 3.Giang hồ mạng 'Hiệp đen' và 13 đồng phạm bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt "Hiệp đen" cùng 13 đồng phạm vì dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung "giang hồ mạng"; cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

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    Chủ đề: Bình Trọc vay lãi nặng giang hồ mạng Công an TP Hà Nội khởi tố

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