Phim 'Huy bến xe' đăng tải nhiều năm trước, vì sao Hoàng Mèo, Tấn Bo vẫn bị xử lý?

Dương Chấn Huy tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" do Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, còn gọi là "Hiệp đen") cùng đồng phạm thực hiện.

Trong vụ án này, có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội là đồng phạm với "Hiệp đen" về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" gồm:

Trịnh Minh Tâm (47 tuổi, nghệ danh Dương Chấn Huy); Phạm Tấn Phúc (53 tuổi, nghệ danh Tấn Bo); Nguyễn Lê Hoàng (47 tuổi, nghệ danh Hoàng Mèo); Lê Thanh Ngọc (34 tuổi, nghệ danh Kim Ny Ngọc); Nguyễn Ngọc Mãi (28 tuổi, biệt danh Mai Tiger); Lê Hoàng Quốc Vinh (46 tuổi, biệt danh Vinh K5); Nguyễn Thanh Nhã (36 tuổi, biệt danh Thánh Lạc Trôi)…

Hoàng Mèo và Tấn Bo tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra đối với "Hiệp đen" về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc quay, đăng tải các video clip giang hồ mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện và làm rõ "Hiệp đen" cùng Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy, Mai Tiger, Vinh K5, Kim Ny Ngọc và nhiều người khác tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc "Huy bến xe".

Theo tìm hiểu, phim ca nhạc hành động "Huy bến xe" do ca sĩ Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất và do công ty giải trí đa phương tiện P. phát hành trên YouTube từ năm 2020.

Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Một cảnh trong phim "Huy bến xe" có sự góp mặt của "Hiệp đen". Hiện phim ca nhạc này đã bị gỡ trên YouTube - Ảnh chụp màn hình

Thiếu tá Trần Thanh Hậu - Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết trong vụ án này, mặc dù các nghi phạm đăng tải các đoạn video clip từ nhiều năm trước, nhưng hành vi vi phạm vẫn còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Do đó, khi cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội và xác định được người thực hiện thì những người này vẫn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy bến xe" và các đoạn phim liên quan đến "Hiệp đen" sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin liên quan đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.

Thời hạn truy cứu hình sự đối với tội phạm liên quan phim "Huy bến xe" là bao lâu? Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ Luật hình sự hiện hành thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng là 5 năm; tội phạm nghiêm trọng là 10 năm; tội phạm rất nghiêm trọng là 15 năm và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm. Trong vụ án trên, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy, Mai Tiger, Vinh K5, Kim Ny Ngọc và một số người tham gia diễn xuất trong phim "Huy bến xe" bị khởi tố theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Với mức hình phạt cao nhất đến 7 năm tù, hành vi phạm tội này được xếp vào loại tội phạm nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự. Do đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy bến xe" là 10 năm.