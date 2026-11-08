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Công thức tạo nên những ‘giang hồ mạng’

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Từ những video rượt đuổi, đánh nhau đến các thước phim đậm chất “xã hội đen”, nhiều nhân vật xây dựng hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội nhằm câu view, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế.

Công thức tạo nên những ‘giang hồ mạng’ - Ảnh 1.

"Hiệp đen" bị bắt sau những thước phim "giang hồ mạng" - Ảnh: C.A.

Thời gian qua, lực lượng công an đã liên tiếp điều tra, xử lý hàng chục "giang hồ mạng" có hành vi vi phạm pháp luật, từ chửi bới, xúc phạm, thách thức nhau trên mạng xã hội đến gây rối trật tự ngoài đời thực.

Tạo dựng hình ảnh "đại ca", phô trương thanh thế

Mới đây nhất, chiều 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là "Hiệp đen", 55 tuổi), Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ) cùng 12 đồng phạm.

Trong đó, "Hiệp đen" bị khởi tố để điều tra về các tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Tuấn Hiệp" thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về "anh em giang hồ" để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok.

Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là "đại ca", được gọi là "A2".

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15-6-2020, Trịnh Quốc Long (tự "Long dê") sử dụng tài khoản TikTok "Longdebd1978" đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định, việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới "giang hồ".

Công thức tạo nên những ‘giang hồ mạng’ - Ảnh 2.

Hình ảnh được cắt ra từ video Ơn nghĩa giang hồ do nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen sản xuất - Ảnh: C.A.

Trước đó không lâu, cuối tháng 10 vừa qua, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 người liên quan nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen. Nhóm này cũng bị điều tra về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" .

Tự làm phim không phép đề cao sức mạnh bạo lực

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Đào Ngọc Giàu (diễn viên vai Cọp đen), Nguyễn Hoàng Việt (đạo diễn), Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản và mời nhiều người tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số nơi khác.

Nhóm này đã sản xuất hàng loạt phim ngắn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok nhằm câu view, câu like, kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Cũng như nhóm "Hiệp đen", những nội dung các phim của nhóm Cọp đen cũng tập trung xây dựng hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Người tham gia đóng phim chủ yếu có hình ảnh xăm trổ, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm. Nội dung phim còn có các tình tiết về tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc; sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm "giang hồ".

Công an Đồng Nai đánh giá việc tô vẽ hình tượng "giang hồ" như biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và sự thành công có thể tác động đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của người trẻ.

Tại phía bắc, hiện tượng "giang hồ mạng" cũng không kém phần phức tạp, với nhiều nhân vật từng gây chú ý trên mạng xã hội như Phạm Tuấn (người xưng "đàn em" Khá Bảnh), Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky)… lần lượt sa lưới cơ quan thực thi pháp luật sau những hình ảnh "đại ca giang hồ" ngông nghênh trên các nền tảng mạng xã hội.

Công thức tạo nên những ‘giang hồ mạng’ - Ảnh 3.

Trước đó, Bộ Công an đã bắt "giang hồ mạng" Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Dũng trọc Hà Đông, bên trái) - Ảnh: C.A.

Đánh bóng tên tuổi, kiếm tiền từ mạng xã hội

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết "Hiệp đen" có mối quan hệ, kết nối với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên xăm trổ, có biểu hiện hoạt động theo kiểu giang hồ.

Theo điều tra viên, "Hiệp đen" tự ý bàn bạc, dàn dựng các clip có nội dung bạo lực, mang màu sắc giang hồ để đăng tải lên mạng xã hội. Những nội dung này có tác động tiêu cực, cổ súy lối sống bạo lực, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của giới trẻ và tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Các clip được đăng tải thường xuyên, thu hút lượng lớn lượt xem và chia sẻ, qua đó khuếch đại hình ảnh, thanh thế của các đối tượng trên mạng xã hội.

"Mục đích của các đối tượng là đánh bóng tên tuổi, tạo sự nổi tiếng trên mạng xã hội, từ đó kiếm tiền thông qua hoạt động quảng cáo trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan", điều tra viên này cho biết.

Công thức tạo nên những ‘giang hồ mạng’ - Ảnh 3.Giang hồ mạng 'Hiệp đen' và 13 đồng phạm bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt "Hiệp đen" cùng 13 đồng phạm vì dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung "giang hồ mạng"; cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

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    Chủ đề: Khánh Sky Công an giang hồ mạng Dũng "trọc"

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