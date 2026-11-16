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Nam thanh niên bán nhiều tài khoản ngân hàng cho người dùng mạng xã hội tên 'Diêm Vương'

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Mai Thanh Tùng mua 27 tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho một người dùng Telegram tên "Diêm Vương" để thu lợi bất chính.

Nam thanh niên bán nhiều tài khoản ngân hàng cho người dùng mạng xã hội tên 'Diêm Vương' - Ảnh 1.

Mai Thanh Tùng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Mai Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại xã Giao Bình, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Tùng cũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7-2025, Tùng tham gia hội nhóm trên mạng xã hội và biết một tài khoản Telegram tên "Diêm Vương" có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Tùng đã đặt vấn đề, hướng dẫn N.A.Đ. (29 tuổi, ngụ tại Ninh Bình) và N.M.C. (24 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại TP Hà Nội, sau đó dùng tư cách người đại diện theo pháp luật mở tài khoản ngân hàng loại doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng rồi chuyển toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu cho Tùng qua Zalo.

Mỗi tài khoản ngân hàng Tùng trả công từ 1,5-2 triệu đồng. Các công ty này chỉ được lập ra để mở tài khoản, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên thực tế.

Từ tháng 7-2025 đến tháng 4-2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng (gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và 1 tài khoản cá nhân), sau đó bán lại cho đối tượng "Diêm Vương" với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định hành vi của Tùng đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, ảnh hưởng đến tính an toàn, minh bạch của các giao dịch thanh toán.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại khoản 1, điều 291, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố thanh niên bán nhiều tài khoản ngân hàng cho người dùng mạng xã hội tên 'Diêm Vương' - Ảnh 1.Bắt thêm nam thanh niên trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Mở rộng điều tra vụ án mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của hơn 200 người, Công an Bình Dương đã bắt giữ thêm một nam thanh niên 22 tuổi.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: tài khoản ngân hàng Diêm Vương khởi tố Hà Tĩnh mua bán tài khoản

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