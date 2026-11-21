Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế - nói về những thông tin trên mạng xã hội sai sự thật liên quan đến bản thân ông thời gian qua - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 21-11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11-2026 của UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế - đã chia sẻ về những thông tin đồn đoán sai sự thật liên quan đến cá nhân ông trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Những thông tin này xuất hiện sau khi mạng xã hội lan truyền nhiều nội dung liên quan đến hai vụ án hoàn toàn khác nhau đang được Công an thành phố Huế điều tra, gồm vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại hai trường tiểu học và vụ án liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục, mua bán dâm người chưa thành niên.

Theo thông tin tại buổi họp báo sáng 21-11, vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trường tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu) và Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) đã có 4 người bị khởi tố, trong đó có hai hiệu trưởng và 2 chủ cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm tại các trường nêu trên.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đối với vụ án thứ hai, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó giám đốc Công an thành phố Huế - cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người liên quan và khởi tố 11 người.

Liên quan đến những tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội về cá nhân, ông Nguyễn Tân cho biết điều khiến ông trăn trở không chỉ là những ảnh hưởng của tin đồn đối với bản thân, mà còn là nguy cơ làm suy giảm niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo.

"Nếu vi phạm về đạo đức thì ngành giáo dục quốc gia nói chung và ngành giáo dục Huế nói riêng sẽ vô cùng gian khó. Niềm tin của người học không còn tin vào người thầy, và chính người thầy cũng không còn tin vào người thầy nữa", ông Tân chia sẻ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết trước những thông tin lan truyền chưa được kiểm chứng, ông đã chủ động gửi văn bản đến Ban giám đốc Công an thành phố Huế để đề nghị làm rõ.

Ông nhấn mạnh văn bản này do chính ông ký, không giao cho cấp phó hay văn phòng sở thực hiện. Theo ông, đây vừa là trách nhiệm của tập thể, vừa là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu ngành giáo dục.

"Tôi luôn tôn trọng pháp luật, sẵn sàng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ mọi thông tin liên quan. Nhưng trước hết, khi dư luận chưa có đầy đủ thông tin, mình phải chủ động thông tin để đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ", ông Tân nhấn mạnh.

Ông Tân cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ cùng nhiều cơ quan báo chí khác đã đồng hành, giúp đỡ ông qua những thông tin chính thống về sự việc mà báo chí đăng tải, cũng như những gương tốt, việc tốt của toàn ngành giáo dục Huế dịp 20-11 vừa qua.

Để ổn định tâm lý trong toàn ngành, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã tổ chức gặp mặt các lãnh đạo sở qua các thời kỳ, nhà giáo ưu tú cùng cán bộ, viên chức, người lao động.

Tại buổi gặp mặt, ông Tân cho biết đã trực tiếp trao đổi, thông tin rõ về sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến đội ngũ giáo viên, nhân viên toàn ngành vì những ồn ào vừa qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh nền giáo dục thành phố.

Sau khi nghe thông tin chính thức từ lãnh đạo Công an thành phố Huế tại buổi họp báo sáng 21-11, ông Tân cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày chịu áp lực từ các luồng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.